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Neem yağı karaciğeri destekliyor

Güzelleşmek için kullanılan ürünlere son zamanlarda birçok bilmediğimiz malzeme konuyor. Bu malzemelerden birisi yazımızda uzun uzun bahsedeceğimiz: Neem yağı....

01 Mayıs 2018 Salı 21:07
Neem yağı karaciğeri destekliyor

Daha çok Asya ve Afrika bölgelerinde yetişen Neem yağı, son zamanlarda oldukça kullanımı yaygınlaşmış olmasıyla beraber; gerek makyaj malzemelerinden tarıma, gerek ise de; böcek uzaklaştırmaya kadar birçok ürünün içerisinde kullanılabilir. Bu sayede birçok şeye faydası olduğunu da anlayabiliyoruz.

Neem yağı; makyaj malzemelerinin de içinde bulunan bir üründür. Ama son zamanlarda kullanıma bu kadar açılmasıyla birlikte; farklı cilt temizleme veya farklı yöntemlerle de kullanılmaktadır. Bu sayede artık aktarlar neem yağını sadece konsantre olarak da satmaya başlamışlardır. Neem yağı ne zaman kullanılır sorusuna birçok şekilde cevap vermek mümkün olacaktır. Bundan sonra ki kısımlarda, çoğu zaman için kullanılabildiğini göreceksiniz.

Neem yağının faydaları nelerdir?

SAÇ ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

Saçlarımızı her zaman için dirençli olmayabilir. Gerek havadan dolayı gerek ise de şekillendirmeden dolayı; her zaman için çeşitli sorunlarla karşılaşıyor olabilir. Bu bakımdan dolayı saçlarımızı beslememiz gerektiğini biliyorsunuz. Saçlarımızı beslemek adına bu durumda ise yapılacak şey az çok belli oluyor ve bu da; neem yağı kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Ama konsantre olarak da saçınıza uygulamak istiyorsanız; aktarlarda kolaylıkla alabilir ve bu durumda ise kullanabilirsiniz. Yapı aldığınız zaman direkt olarak saç derinize masaj yaparak uygularsanız ve yarım saat gibi bir süre çerçevesinde bekletirseniz; kolaylıkla kepek sorununu ve saç derisi problemlerinizi gidermede yardımcı olacaktır.

CİLT ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

Cildimizin ne kadar değerli olduğunu ve zamanının gelince ne kadar sıklıkla temizlenmesi ve aynı zamanda sağlıklı bir şekilde bakılması gerektiğini biliyoruz. O halde neden bunu ihmal ediyoruz, aslında bizim için geçen bir dakika bile cildimiz üzerinde oldukça sıkıntılı etkiler bırakabilir. Bu bakımdan dolayı takviye lazım ki; cildimiz gerektiği gibi parlak ve aynı zamanda temiz görünsün. O halde yapılması gerekilen şeylerden birisi; konumuz gereği ile neem yağı kullanmak olacaktır. Neem yağı aslında kremlerin içerisinde bulunduğu gibi, bir şekilde karışım yaparak sizlerde bunu oluşturabilir, günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Salatalık suyu, hindistan cevizi yağı, yeşil çay, neem yağı ve su bir kapta karıştırıldıktan sonra kuru ciltlere uygulanabilir. Bu sayede cildinizde oluşan sıkıntılı durumlardan kurtulacak ve cildinize ferahlık kazandırabileceksiniz. Aynı zamanda küvete de ekleyebilir ve bu sayede sakinleştirici bir banyo yapabilirsiniz.

Neem yağının diğer faydaları

Diş üzerinde olan neem yağı büyük bir etki göstermektedir. Gerek plak oluşumunu engellemede, gerek ağız kokusunun giderilmesinde olsun birçok fayda sağlayabilmektedir. Bunun için özel diş macunları bulunmaktadır.

Burun kanamasında faydası olduğundan bahsedebiliriz. Aynı zamanda kanı durdurmada yardımcıdır.

Diyabetli olan hastalara, bunun üstesinden gelmek için kullanılır.

Sıtma, tıbbi terim ile malerya hastalığında ateşin düşmesi için kullanılabilmektedir.

Kimi karaciğer hastalığı durumlarında, karaciğeri desteklemek adına kullanılabilmektedir.

Bağırsaklarımızda kimi zaman sorunlar olabilmektedir, özellikle de kurtlar oluşabilmektedir. Bunlardan kurtulmak adına kullanılabilir.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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