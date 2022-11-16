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Medya Nedim Şener, PKK'nın yalanına ortak olan Ayşenur Arslan'ı tokat manyağı yaptı
Medya

Nedim Şener, PKK'nın yalanına ortak olan Ayşenur Arslan'ı tokat manyağı yaptı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin yaptığının ortaya çıkmasının ardından PKK'yı aklamaya çalışanlara tepki gösteren Nedim Şener, yazısında PKK terörünün 38 yıllık kanlı bilançosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 10:51:00 -
Nedim Şener, PKK'nın yalanına ortak olan Ayşenur Arslan'ı tokat manyağı yaptı

Beyoğlu'nda 6 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası sözde gazeteci Ayşenur Arslan'ın, CHP'nin fonladığı Halk TV ekranlarında sunduğu programda "2015 seçimlerinde AK Parti iktidarı kaybedince bombalar patladı. Bu film yeniden mi vizyona girdi" sözleri polemik konusu oldu. 

Terör örgütü PKK'yı temize çıkarmaya çalışanlar sahne aldı, dezenformasyon ve algı operasyonları hız kazandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener de isim vermeden Ayşenur Arslan'ın çıkışını sert sözlerle eleştirdi.

"PKK'nın kurulduğu günden beri sivillere yönelik eylemleri üstlenmediğini unuttular"

"PKK’yı aklamaya çalışanları utandıracak kanlı bilanço" başlıklı yazısında Şener, Arslan'a böyle yanıt verdi: 

"7 Haziran-1 Kasım arasını hatırlatanlar, PKK’nın kurulduğu günden beri sivillere yönelik eylemleri üstlenmediğini hatırlamadıkları gibi, ilk saldırılarına başladığı 1984’ten bu tarafa sebep olduğu can kayıplarını da unutmuş görünüyorlar.

PKK terörünün 38 yıllık bilançosu

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın rakamlarına göre, 1984’ten bu yana 675 polisimiz, 5 bin 945 askerimiz, 1.556 güvenlik korucumuz şehit oldu. 38 yıl süresince 6 bin 812 polis, 15 bin 778 asker, 2 bin 407 güvenlik korucusu da yaralandı.

Bu sürede 5 bin 724 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 bin 451 vatandaşımız da yaralandı. Aynı dönemde 24 bin 652 PKK’lı terörist öldürüldü. 1.049 terörist ise yaralı ele geçirildi. 9 bin 55 terörist sağ olarak ele geçirilirken 8 bin 899 terörist ise teslim oldu."

 

 

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Yorumlar

Nur

Onların ne mal olduğu orta da kafir küfür tek Millet
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