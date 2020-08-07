Neden Sakarya Üniversitesi?

S akarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, uluslararası standartlarda ve sektörle entegrasyonu hedef alan eğitim ile öğrencilerin tercihlerinde ilk sıralarda yer aldıklarını belirterek, ‘Neden tercihim Sakarya Üniversitesi olmalı?’ sorusuna verilebilecek cevapları şu sözlerle sıraladı:

GÜÇLÜ VE NİTELİKLİ AKADEMİK KADRO

Sakarya Üniversitesinin nitelikli ve yetkin akademik kadrosu ile eğitim faaliyetlerinin yanında araştırma faaliyetlerine de hız kesmeden devam eden üniversitemiz öğretim üyeleri; hâkim olduğu en az bir yabancı dille dünyayı takip eder, ders içeriklerini sürekli günceller ve öğrencilerine rehberlik etmeyi önemserler. SAÜ’de çok sayıda yabancı öğretim üyesi eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÇİFTE DİPLOMA İMKÂNI, GÜÇLÜ BİLİŞİM ALTYAPISI VE DİJİTAL ÜNİVERSİTE

Sakarya Üniversitesinin çift anadal (ÇAP) ve yandal programı uygulamalarının çokluğuyla dikkat çekmektedir. Tüm kampüslerinde kablosuz ağ bağlantısı ve bilgisayar laboratuvarları bulunmakta olup, öğrencilere kimlik karşılığı ödünç dizüstü bilgisayar hizmeti sunulmaktadır. Ders içerikleri ve eğitim materyalleri öğrencilerimizin diledikleri zaman ulaşabilmelerini temin etmek maksadıyla dijital ortamdadır. Türkiye’de yeni gündeme gelen dijital üniversite olmanın gereklerinden olan ‘sanal sınıf’ ve ‘dijital materyal yükleme’ gibi uygulamalara SAÜ çok önceden geçmiştir. Kısacası, eğitimi hem örgün hem de dijital (sanal) olarak yürütebilen tek sistem Türkiye de sadece SAÜ’de bulunmaktadır.

50 YILLIK BİRİKİM

Sakarya Üniversitesinin temelleri 1970’te Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu ile atılmış ve 1992’de Sakarya Üniversitesi adını almıştır. Üniversite bünyesinde; 6 enstitü, 14 fakülte, bir konservatuvar ve iki meslek yüksekokulu bulunmakta olup, SAÜ ISO2002 Kalite Belgesi ile “EFQM Mükemmellik Yetkinlik Seviyesi Kalite Belgesi”ne sahip ilk ve tek devlet üniversitesi olma özelliğine ulaşmıştır.

AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ ALAN TEK ÜNİVERSİTE

Sakarya Üniversitesinin 2001 yılından itibaren birçok ulusal ve uluslararası standart ve kalite belgesini alan üniversitemiz; Avrupa’da ve dünyada tanınan en saygın ödüllerden biri olan EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü’nü alan tek Türk üniversitesidir. 2010 yılında “Ulusal Kalite Büyük Ödülü”nü alan Sakarya Üniversitesi, 2013 yılında da “Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü”ne hak kazanmış, en son 2018’de Avrupa Mükemmellik Ödülü ile başarısının kalıcılığını belgelemiştir.

AKREDİTASYONDA TÜRKİYE’DE LİDER

Üniversitemiz, Türkiye’de en çok programı akredite edilen üniversite unvanına sahiptir. 40’tan fazla programımız akredite edilmiş, 20 programımızın ise akreditasyon süreci devam etmektedir. SAÜ’nün bu başarısı YÖK’ün “2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda da Türkiye’de en çok programı akredite edilen üniversite” ünvanı alınarak tescillenmiştir.

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE VE GENİŞ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YELPAZESİ

Sakarya Üniversitesi; Afrika’dan Uzak Doğu’ya, Türki Cumhuriyetlerden Balkanlara, Latin Amerika’dan ada ülkelere kadar 106 ülkeden yaklaşık 4 bin uluslararası öğrenciye eğitim veren üniversitemiz, Türkiye’nin bu anlamda ‘en renkli’ kampüslerinden birine sahiptir.

Sosyal Transkript ve öğrenci Ar-Ge uyumu

Sakarya Üniversitesinin eğitimöğretim-araştırma gibi akademik faaliyetlerin yanında, öğrencilerin sosyal etkinliklerini de sistematik olarak tanıyarak ‘Sosyal Transkript’ veren Türkiye’deki ilk ve tek üniversitedir. “

Öğrenci Ar-Ge uyumu programı” başlatan üniversitemizin herhangi bir bölümünü ilk 3’te tercih eden öğrencilerimiz, projesi olan akademisyenlerimizle eşleştirilerek, araştırma ve proje süreçlerini erkenden öğrenme imkanına sahip olacaklar.

İş piyasasına entegrasyon, “Uygulamalı eğitim ile iş hayatına bir adım önde başlayın”

Türkiye’de ilk defa Sakarya Üniversitesi tarafından meslek yüksekokullarında uygulanmaya başlanan 3+1 uygulamalı eğitim modeli, 7+1 ve UMDE (Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi) adıyla fakültelerde de hayata geçirilmiştir. Böylece okullarında yeterli teorik eğitimi alan öğrenciler, son dönem gittikleri kurumlarda uygulamalı eğitim alıyor ve iş hayatını yerinde görerek alanlarının gerektirdiği pratik beceriyi edinmektedir. ‘İşyeri Fakültede’ modeli ile büyük firmaların fakültelerdeki ofislerinde çalışan öğrenciler mezun olmadan çalışma fırsatı yakalamaktadırlar.

Huzur dolu eşsiz bir kampüs

Sakarya Üniversitesi olarak Sapanca Gölü manzaralı yemyeşil kampüsünde öğrencilerin rahat bir eğitim alması için her türlü olanağı düşünülen “Yaşayan Kampüs Projesi” ile de SAÜ’yü tercih edecek öğrencilere ilave imkân ve sürprizler hazırlanmaktadır. Bilişim ihtiyacından kütüphane ihtiyacına, spordan boş zaman aktivitelerine öğrenci olmayı kolaylaştıran ve neşeli hale sokan her imkân mevcuttur. Öğrenci dostu bir şehir olan Sakarya, yeterli kültürel ve yaşamsal ortamı öğrenciye karmaşadan uzak bir şekilde sunmaktadır. Öğrenciler, İstanbul’a yakın ama İstanbul’un karmaşasından uzak, rahat, huzurlu ve tam bir öğrenci atmosferinde eğitim görmektedirler.

FAKÜLTELER

● Eğitim Fakültesi ● Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak. ● Diş Hekimliği Fakültesi ● Fen-Edebiyat Fakültesi ● Hukuk Fakültesi ● İlahiyat Fakültesi ● İletişim Fakültesi ● İşletme Fakültesi ● Mühendislik Fakültesi ● Sağlık Bilimleri Fakültesi ● Sanat Tasarım ve Mimarlık Fak. ● Siyasal Bilgiler Fakültesi ● Tıp Fakültesi

YÜKSEKOKULLAR

● Devlet Konservatuvarı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

● Adalet MYO ● Adapazarı MYO ● Sağlık Hizmetleri

MYO ENSTİTÜLER

● Eğitim Bilimleri Enstitüsü ● Fen Bilimleri Enstitüsü ● İşletme Enstitüsü ● Orta Doğu Enstitüsü ● Sağlık Bilimleri Enstitüsü ● Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sektör Dersleri

● ‘Sektör Dersleri’, SAÜ’nün eğitimi sektörle entegrasyon etme anlayışı içinde geliştirdiği en son açılımdır. Sektör dersleri, çok sayıda büyük firmanın doğrudan ders açması ve içerikleri sektörle birlikte oluşturulan derslerin sektör temsilcileri tarafından verilmesine dayanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz mezun olmadan ilgili sektöre bilgi ve donanım olarak daha da hazır hale gelmekte; sektör temsilcileri ile tanışarak network oluşturabilmektedirler.

Türkiye’de mezunlarının en kolay iş bulan üniversiteler arasında en üst sıralarda olan üniversitemiz, kurulduğu günden bugüne yaklaşık 200 bin mezunumuz, mühendislikten sağlığa, eğitimden sosyal bilimlere kadar birçok alanda mesleklerinde son derece başarılı oldular. Her alanda başarılı bir hayata sağlam bir başlangıç için, üniversite adaylarını Sakarya Üniversitesine davet ediyoruz.