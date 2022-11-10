Necmettin Batırel'den olay tahmin! "Tahminim tuttu, oraya doğru hareket başladı"
Altın ve dolara ilişkin tahminlerini tutturan ve yatırımcılara yol gösteren Necmettin Batırel, resmi Twitter hesabından 'Tahminim tuttu' diyerek gram altının geleceği yeni seviyeyi açıkladı.
Ekonomiye ilişkin öngörüleriyle adından söz ettiren ve yatırımcıların yakından takip ettiği isimlerin başında gelen ekonomi yazarı Necmettin Batırel yeni bir açıklama yaptı.
ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin ardından gram altının yükselmesini yorumlayan Batırel, altın fiyatlarının geleceğine yönelik de yeni bir tahminde bulundu.
"Oraya doğru hareket başladı"
Necmettin Batırel, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Tahminim tuttu, ABD'de enflasyon düşüşe geçti, FED'in faiz politikası gevşedi. Dolar güç kaybetti, altın atağa kalktı. Gram altın 1030 lirayı aştı. 1050 lira olacak demiştim, oraya doğru hareket başladı. Sonraki hedef 1100 TL"