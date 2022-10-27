Necmettin Batırel'den Cumhurbaşkanı adayı mesajı! "Şebek gibi sırıtan..."
Türkiye Gazetesi Yazarı Ekonomist Necmettin Batırel'den dikkat çeken bir Cumhurbaşkanı adayı mesajı geldi.
Yeniakit.com.tr
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekonomist Necmettin Batırel, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı nasıl olmalı?" sorusuna cevap verdi.
"Cumhurbaşkanı yakışıklı, uzun boylu, hitabeti güçlü, bakışları ezici, konulara tam hakim, güler yüzlü, çalışkan, azimli ve ileri görüşlü olmalı." diyen Batırel, isim kullanmadan siyasi hayatlarını yalan üzerine inşa edenleri işaret ederek, şöyle devam etti:
Şebek gibi sırıtan, çirkin, yalancı, konuşmaktan aciz, sürekli iftira atan düşmanların safında yer alan olmamalı. Acaba kim olmalı?