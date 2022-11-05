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Ekonomi Necmettin Batırel dolar için üstüne basa basa uyardı: Dolar o rakama düşecek
Ekonomi

Necmettin Batırel dolar için üstüne basa basa uyardı: Dolar o rakama düşecek

Dolar kurunun düşeceğini sürekli olarak gündeme getiren ekonomist Necmettin Batırel'den yeni tahminler geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 18:10:00 -
Necmettin Batırel dolar için üstüne basa basa uyardı: Dolar o rakama düşecek

Şakkadanak çıkışıyla tanınan Necmettin Batırel ekonomiye ilişkin yaptığı yeni çıkışında iktidarın yeni ekonomi programının destan yazdığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Batırel, "Türk Lirası son 1.5 ayda istikrar kazanınca, dolar yerinde saydı. Kur korumalı mevduata Hazine ilk defa kur farkı ödemedi. Peki bu nasıl oldu? Ekonomiye olan güvenle.. Yatırımcı şimdi kur korumalı hesaptan çıkıp hisse senetlerine koşacak. Döviz paniği başlıyor. Dolar/TL'de düşüş hızlandı. Kur Bloomberght'de 18.56 Forex sitesinde 18.52 TL'de. Söylemiştim şirketler patır patır döviz satmaya başladı. Musluk açıldı.. 18.50 kırılırsa 18.05'e inilecek" dedi.

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