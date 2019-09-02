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Necdet Saraç kimdir? Necdet Saraç hayatı, memleketi, mesleği nedir?

Necdet Saraç kimdir? Necdet Saraç kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu? Necdet Saraç'ın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Necdet Saraç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, eğitimi, kitapları, kısaca biyografi ve hayatı...

02 Eylül 2019 Pazartesi 21:01
Necdet Saraç kimdir? Necdet Saraç hayatı, memleketi, mesleği nedir?

Necdet Saraç kimdir? Necdet Saraç kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu? Necdet Saraç'ın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Necdet Saraç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, eğitimi, kitapları, kısaca biyografi ve hayatı...

Necdet Saraç kimdir?

1961 yılında aslen Erzincan’da dünyaya gelen Necdet Saraç İlköğretimi İstanbul Harbiye İlkokulu’nda, Ortaokulu Kurtuluş Ortaokulu’nda, Lise eğitimini ise Feriköy Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur.

Almanya’da Halk Yüksek Okulu’nda çalışmış, Köln Sinema Günleri dahil, bir çok sosyal kültürel proje’de yer almıştır. Ayrıca Türkçe ve Almanca olan bir gençlik dergisini yayınlamıştır.

1996 ve 2004 yılları arasında Cine 5 ile Digitürk Avrupa Temsilciliğini üstlenmiş, Avrupa ve Türkiye’de Alevi kurumlarda merkezi düzeyde yöneticilik yaptı. Su Tv ile Yol Tv’de Genel Yayın Yönetmenliği, Birgün Gazetesinde ise 3 sene gibi bir süre köşe yazarlığı yapmıştır.

Necdet Saraç kitapları;

Alevilerin Siyasal Tarihi, Farklı Çizgi, Yavuz’un Aklı ve 51 Soruda Sosyal Demokrasi.

CHP’nin 2009 Ankara ve 2014 Maltepe yerel seçim kampanyalarının koordinasyonuna çalışmış, 2015 yılında CHP İstanbul İl Başkan Adayı olmuştur. 7 Haziran seçimleri’nde İstanbul 1. bölge’de ön seçime girmiş, daha sonra 20. sıradan milletvekili adayı olmuştur. 1 Kasım erken seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi 1. Bölge’den 19. sırada Milletvekili adayı olmuştur. 1 Ekim 2015 tarihinde ise Kasım seçimleri için CHP Yurtdışı Danışmanlığı görevini üstlenmiştir.

Necdet Saraç evlidir ve iki kızı vardır. Günümüzde çeşitli gazetelerde ve internet sitelerinde makaleler yazmaya devam etmektedir.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 21:01
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