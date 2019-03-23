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Necati Şahin: "Cumhur İttifakı Nilüfer’de tarih yazacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Cumhur İttifakı olarak Nilüfer’de tarih yazacaklarını söyledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:46
Necati Şahin: "Cumhur İttifakı Nilüfer’de tarih yazacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Cumhur İttifakı olarak Nilüfer’de tarih yazacaklarını söyledi.


Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, MHP Nilüfer İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları ve Nilüfer Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Göldaş’ın da katıldığı ziyarette, Ufuk Ay ile MHP Nilüfer İlçe Başkanı Ali Hayri Ozan, iki teşkilatın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Teşkilat üyelerine saha çalışmalarını anlatan Necati Şahin, Cumhur İttifakı’nın Nilüfer’de tarih yazacağına inandığını ve sahanın da buna işaret ettiğini belirterek, "Sahada olduğumuz 2 aylık sürede, ilk günlerdeki hava ile şu anki hava arasında dağlar kadar fark var. Bunu gayet iyi görüyoruz. Cumhur İttifakı temsilcileri olarak bizler çalınmadık kapı bırakmadık ve son güne kadar da buna devam edeceğiz. Bizler birlikte kazanacağız. Nilüfer’i Gönül Belediyeciliği ile tanıştıracağız. Cumhur İttifakı kazanacak, Nilüfer kazanacak, Bursa kazanacak. 20 yıldır 64 mahallede yürütülen algı belediyeciliğin dur deme vakti geldi. Bizler Nilüfer’in feraset sahibi seçmeninin, doğru kararı vereceğine güveniyoruz, inanıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:46
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