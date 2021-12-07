Ne zaman araba alırsak kârlı çıkarız?

Döviz kuruna bağlı olarak otomotiv fiyatları vergi dilimleri de dahil olunca daha da katlandı. ESB Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, "Otomobil fiyatlarındaki artışın önüne nasıl geçilir" ve "Ne zaman araç alınmalı" sorularının cevabını verdi.

“Eğer aracın ham fiyatı 92 bin liranın altındaysa yüzde 45 ÖTV alıyoruz, araç ile 92 bin 1 lira ile 150 bin TL arasındaysa o zaman yüzde 50 alıyoruz. 150 bin 1 TL’den itibaren ise yüzde 80 alıyoruz.” diyen Şahin, 150 bin lira olan bir araca sadece 1 lira zam geldiğinde aracın fiyatının tam 55 bin TL arttığını ifade etti. Şahin “15, 20, 25, 30 kademeli olarak ÖTV artmalı. Aracın 92 bin liralık kısmına yüzde 45, 150 bin liraya kadar olan kısmı yüzde 50, 150 bin lira üzerindeki kısmına yüzde 80 vergi alırsanız araç fiyatlarında 55 bin 60 bin liralık düşüş olur.” dedi. Şahin, böylece karaborsanın da birçok anlamda engelleneceğini belirtti.

ÖTV dilimi kökten değişmeli

Erol Şahin otomobil sektörünün devletten beklediği ana şeyin kurun stabilleşmesi olduğunu söyledi. Kurdaki bu oynaklık yüzünden otomotiv firmalarının fiyatı belirleyemediğini söyleyen Şahin ikinci sorunun ÖTV dilimlerinde olduğunu belirtti.

ÖTV diliminin kökten değişmesi gerektiğini savunan Şahin, araç fiyatları konusunda ise "Araç bulabiliyorsanız alın. Şu anki fiyatlar düne göre, pahalı ama yarına göre daha ucuz. Bir sonraki aya göre ise çok daha ucuz. Araç almak isteyenler; araç bulabiliyorlarsa ve ihtiyaçları varsa, aşırı borçlanmadan otomobil alabilirler.” şeklinde konuştu. İkinci elde fahiş fiyatların olduğunu söyleyen Şahin, "Hiçbir şart altında 'Araçsız kaldım, araç yok' deyip de değerinin üzerinde araç almayın. Ben almıyorum siz de almayın" tavsiyesinde bulundu.