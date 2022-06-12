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Spor Ne yaptın Stefan Kuntz!. Türkçe konuşayım derken...
Spor

Ne yaptın Stefan Kuntz!. Türkçe konuşayım derken...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "3 karşılaşma oynadık, 12 gol attık, daha ne istiyoruz. Gayet iyi durumdayız" dedi. Basın toplantısının devamında yanlışlıkla küfreden Kuntz, muhabirlerden küfrünü yayınlamamalarını istese de sosyal medyada çoktan yayıldı... Bazı taraftarlar Kuntz'un canlı yayında böyle bir şey yapmasına büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 12:12:00 -
Ne yaptın Stefan Kuntz!. Türkçe konuşayım derken...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "3 karşılaşma oynadık, 12 gol attık, daha ne istiyoruz. Gayet iyi durumdayız" dedi. Basın toplantısının devamında yanlışlıkla küfreden Kuntz, muhabirlerden küfrünü yayınlamamalarını istese de sosyal medyada çoktan yayıldı... Bazı taraftarlar Kuntz'un canlı yayında böyle bir şey yapmasına büyük tepki gösterdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-0 kazanılan Lüksemburg maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yaptığı basın toplantısının sonlarına doğru ağzından küfür kaçıran Kuntz sonrasında muhabirlerden bu kısmın yayınlanmamasını rica etti. Sosyal medyada kısa süre içinde hızla yayılan bu olay Lüksemburg maçından daha çok konuşuldu.

"GRUPTAKİ EN ZOR RAKİP DEMİŞTİK"
"Bugün zor bir maçtı, bunu söylemek lazım. Gruptaki en zor rakip demiştik. Bugünkü maçta farklı bir tablo ortaya çıktı. Bazı oynamamış oyuncuları da sahaya sürdük. Bu maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli. Enes'in problemleri olduğu için alamadık. Şu aşamada hücumla ilgili çok fazla alternatifimiz yok. 4 maçlık bir periyot vardı. Bazı isimleri farklı şekilde değerlendirdik."

TÜRKÇE KONUŞMAYA ÇALIŞIRKEN KÜFRETTİ

Basın toplantısının sonunda ''İzmir'de görüşürüz'' cümlesini Türkçe söylemeye çalışan Kuntz başaramayınca tatlı sert bir şekilde sinirlendi. Canlı yayında olduğunu unutan deneyimli teknik adam ''F..ck'' kelimesini kullandı ve salonda gülüşmeler meydana geldi. Hata yaptığını anlayan Kuntz, ''Bu kısmı kesebilir misiniz?'' dese de sosyal medyada o anlar hemen yayıldı... Bazı taraftarlar Kuntz'un bu hareketine ''Skandal'' yorumunda bulundu.

 

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