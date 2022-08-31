Ne yaptın Burak Yılmaz! Gündemden düşmüyor…

Fortuna Sittard'ın SC Heerenveen ile karşılaştığı 4. hafta lig maçında Burak Yılmaz'ın yaptığı hareket tepkilere neden oldu. Burak Yılmaz'ın bu tutumu Hollanda basınında geniş yer buldu.

Eredivisie'ın 4. haftasında Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, SC Heerenveen'e konuk oldu. Golcü futbolcu 84. dakikada da golle buluşsa da takımına galibiyeti getiremedi.

GÜNDEM OLDU

Burak Yılmaz'ın karşılaşma devam ederken top toplayıcı çocuğa sergilediği tutum Hollanda basınında gündem oldu.

37 yaşındaki futbolcu çocuğun yavaş hareketlerine sinirlenip, agresif bir şekilde çocuğun elinden topu alması tepki çekti.Burak Yılmaz ise bu tepkiler üzerine sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için, bir futbolcu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Her zaman yalan haberler çıkıyor ancak umursamıyorum, sadece sahada kazanmak istiyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum!" ifadelerini kullandı.