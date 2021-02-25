Ne yapacaklarını şaşırdılar! Yunanistan'da ULAQ paniği

Türk savunma sanayiinde yeni AR-GE faaliyetleri gerçekleştikçe, daha özgün ve güçlü ürünler çıkmaya devam ediyor. Kuşkusuz bunlardan bir tanesi de Meteksan Savunma ile ARES Tersanesi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ULAQ.

Aslında İnsansız Deniz Araçları, uzun yıllardır başta hedef platform olarak kullanmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da dahil olmak üzere birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Ancak silahlı bir insansız deniz aracı geliştiren ve kullanan ülke sayısı, çok düşük durumdadır.

Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum bakımından deniz araçlarına ihtiyacı çok fazla durumda. Örneğin; basit bir karakol görevine dahi ağır silahlı bir harp gemisi ile çıkmak, başlı başına ilave bir maliyet olmakta. Olası bir muharebede ise personelin canı tehlikeye girmektedir. İşte geçtiğimiz günlerde denize indirilen ULAQ, sahip olduğu teknolojiler ile bu tür dezavantajları başta Adalar Denizi gibi bol ada ve kayalıklara sahip denizlerde kaldırmak için geliştirilmekte.

Yunanistan'da ULAQ paniği

Elde edilen SİHA başarılarının ardından Türkiye’de insansız sistemler alanında yeni bir heyecan oluşturan ULAQ SİDA, Yunanistan’ı da endişelendirmişe benziyor. Ulusal savunma sanayisi zayıf olan Yunanistan, bu eksikliğini Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) The Milanion İnsansız Deniz Aracı alarak gidermeyi planlamakta.

Yunanistan’ın kullanacağı ithal The Milanion İnsansız Deniz Aracı’nın herhangi bir şekilde mühimmat taşımadığını belirtelim. Teslim edilen İDA’nın temel kullanım amacının, devriye ve gerekirse deniz trafiğini engellemek olacağı tahmin ediliyor.

8,2 metre uzunluğa, 2,2 metre genişliğe, 30 saatlik kullanım süresine sahip olan The Milanion İDA’nın ayrıca, 450 litrelik yakıt deposu ve 750 kg faydalı yük kapasitesi vardır. İDA’nın maksimum ulaşabileceği sürat ise 50 knot. Yunanistan’ın henüz kaç adet İDA temin edeceği açıklanmadı.

ULAQ’ın, barış durumunda kullanıldığında dahi Yunanistan’a saatlik bakım ücretleri konusunda pahalıya patlayacağı aşikar.

ULAQ’ın kullanım rahatlığı yerli ve milli oluşunda yatıyor

ARES Tersanesi Genel Müdürü Özgün Utku ALANÇ, SavunmaSanayiST’nin sorularını yanıtladığında önemli bilgiler vermişti. Alanç, "Prototip botta, biz konseptin ispatı için az sayıda olmakla birlikte birtakım yabancı parçalar kullandık, bunlar da askeri kullanım için izin almaya gerek duyulmayan ticari nitelikli ürünlerdi. Ancak biz kalan sistemlerin yerlileştirilmesi için de bir yandan yerli üreticilerle irtibat halindeyiz. Şu anda geldiğimiz aşama itibariyle seri üretim aşamasında, bizim yurtdışından almak zorunda kalacağımız hiçbir parça kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu bağlamda; ULAQ gibi bir sistemin gönül rahatlığı ile Türk Deniz Kuvvetleri’nin kullanabileceğini, üretim esnasında herhangi bir ambargo baskısı altında kalınmayacağını söylemek mümkündür.

SİDA, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp gibi farklı tiplerde faydalı yükler ile farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatılabilecek. Bununla birlikte, araç, kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA’larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA’lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek. Diğer yandan SİDA sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak.

İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve prototipi denize indirilen SİDA’nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı belirtildi.

ULAQ’ın yapısı ve kullanım alanları

400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA; Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.

ULAQ SİDA ve mühimmat yükü

Türkiye’nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan ürünleri olan 4’lü podu ile 2,75″ Lazer Güdümlü Füze CİRİT ve 2’li lançeri ile Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi’yle (L-UMTAS) donatıldı.

8 km’lik menzili ile sınıfının lideri konumundaki CİRİT; kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına (İHA) entegre edilebiliyor. Hassas güdümlü tanksavar füze sistemi L-UMTAS ise, 8 km’lik menzili, lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı ile sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor.

CİRİT ve L-UMTAS silah sistemleri, kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan Roketsan’ın stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanları ile birlikte ULAQ üzerinde yer alıyor.

Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ULAQ’ın 12 Şubat 2021’de Mavi Vatan ile buluşarak deniz testlerine başladığını, atış testlerine ise bu yılın ilk çeyreği sonunda başlayacağını belirtelim.

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