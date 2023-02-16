Ne umutlarla gelmişti oysa ki... Duyan, şaştı kaldı... Nokta detayı!
Beşiktaş'ın çok büyük umutlarla İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı genç yetenek Emrecan'ın sessiz sedasız bir şekilde kiraladı
Beşiktaş'ın çok büyük umutlarla İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı genç yetenek Emrecan'ın sessiz sedasız bir şekilde kiraladı.
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın Antalyaspor'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde siyah beyazlı takımın İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan, sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralık olarak gitti. Anlaşma, TFF'ye de bildirildi.
Emrecan Uzunhan Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 3 lig ve 3 kupa maçında 271 dakika süre alarak 1 asist katkısı sağladı.