  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Türkiye'ye karşı kirli operasyon! Bu kez orada karşımıza çıktılar.. Şayet iddialar doğruysa büyük skandal

Tansu Çiller'den Erdoğan'a olay soru

Çocukları için kariyerlerini bırakıp çiftlik kurdular

Yiğit Bulut, Baykar ile başlatılan kirli planı açıkladı: Acilen yapmamız gereken şey...

Elektrikli araçlarda kullanılıyor... Hedef tamamen yerli batarya üretimi

Ukrayna'ya destek hamlesi Estonya'nın başını ağrıtacak! Rusya'dan diplomatik misilleme

AK Parti'den bir güzellik daha! Maaşlar farklı yatacak

Türkiye'den İsveç'e zor soru: Bunu ifade özgürlüğü diye tanımlar mısınız?

TEM Daire Başkanı açıkladı! 2022'de yakalanan canlı bomba sayısı...

Türkiye'de ilk ve tek! Milyar dolarlık hamle adımı: Rakiplerinden daha avantajlı, dev şirket değerlemesi...
Spor Ne umutlarla gelmişti o da gidiyor! Duyan, şaştı kaldı...
Spor

Ne umutlarla gelmişti o da gidiyor! Duyan, şaştı kaldı...

Galatasaray'da kadro yapılanması hız kesmeden devam ederken, yönetim performansından memnun kalmadığı bazı isimlerle yol ayrımına gitmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 17:35:00 -
Ne umutlarla gelmişti o da gidiyor! Duyan, şaştı kaldı...

Galatasaray'da kadro yapılanması hız kesmeden devam ederken, yönetim performansından memnun kalmadığı bazı isimlerle yol ayrımına gitmeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri de Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan Seferovic... Tecrübeli oyuncu ayrılık söylentileri sonrası yönetim ile görüşerek şartlarını iletti.

Süper Lig'de yoluna gümbür gümbür devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalarını sürdürürken, bu isimlerden ilki sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan Haris Seferovic.

Tecrübeli golcünün takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Seferovic cephesinden beklenmedik bir hamle geldi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Galatasaray'dan yıllık 2.7 milyon euro kazanan Seferovic alacaklarından vazgeçmek istemiyor. İddiaya göre İsviçreli golcünün menajeri, sezonun geri kalanı için 1.35 milyon euro'luk kazancın 500 bin euro'sunun ödenmesi durumunda oyuncusunun ayrılacağını yönetime iletti.

Galatasaray ise Seferovic'in istediği teklife sıcak bakmaya başladı. Yabancı kontenjanını azaltmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, golcü oyuncunun teklifini kabul edeceği iddia edildi.

Haris Seferoviç için geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir iddiaları ortaya atılırken, çocuklarının okulu için İstanbul'da kalmak isteyen golcü oyuncu, Başakşehir'in transfer teklifine sıcak bakıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23