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Spor Ne umutlarla geldi, şimdi gidiyor!
Spor

Ne umutlarla geldi, şimdi gidiyor!

Galatasaray'da sezon öncesinde transfer edilen Patrick van Aanholt, Domenec Torrent'ten geçer not alamadı. Cimbom'da sezon sonunda Hollandalı sol bek ile yollar ayrılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 15:36:00 -
Ne umutlarla geldi, şimdi gidiyor!

Galatasaray'da sezon öncesinde transfer edilen Patrick van Aanholt, Domenec Torrent'ten geçer not alamadı. Cimbom'da sezon sonunda Hollandalı sol bek ile yollar ayrılacak.

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak.

Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesinde nefesler tutulurken iç transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Torrent kararını verdi

Cimbom'da sezon öncesinde transfer edilen Patrick van Aanholt hakkında teknik direktör Domenec Torrent kararını verdi.

Sabah Spor'un haberine göre; Patrick van Aanholt ile yeni sezonda yollarını ayırmayı planlayan Aslan, sol bek transferi için çalışmalara başladı.

31 yaşındaki Hollanda savunmacı bu sezon sarı kırmızılı formayla 33 maçta görev aldı ve 1 gol, 3 asistle oynadı.

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