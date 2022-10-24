Güneş tutulması ne zaman saat kaçta? Hangi ülkelerden, nerden görülecek? Güneş tutulması ne kadar sürer, nasıl olur, ne yapılmalı?

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NASIL, NEDEN OLUR?

Güneş tutulması denilen olayda, Ay yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneşin arasına girer ve böylece güneş tutulması denilen doğa olayı meydana gelir. Tutulmanın gerçekleşmesi için Ay’ın yeni ay evresi yani dünyada hiç gözükmeyen yüzünün olması gerekir ve Dünya’ya göre Güneş ile yörünge üzerinde çakışması gerekir.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güneş tutulması Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında meydana gelecek bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50’de gerçekleşecek ve Güneş diskinin yaklaşık yüzde 50’si örtülecek.

GÜNEŞ TUTULMASI HANGÜ ÜLKELERDEN GÖRÜLECEK? GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek(izleyebilecek).

25 Ekim 2022 Güneş Tutulmasını hava açık olduğu takdirde Türkiye’den izlenebileceğiz. Güneş Tutulmasını izlemek isteyenler için, özel güneş filtreleri veya tutulma gözlükleri ile izlemeleri tavsiye ediliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda görev yapan Dr. Jeoloji Yük. Müh. Ramazan Demirtaş şöyle diyor: Güneş tutulması depremi tetiklemez. Deprem ile güneş tutulmasının arasında ilişki yoktur. 25 Ekim 2022 günü de dünyanın herhangi bir yerinde deprem meydana gelebilir.

Güneş tutulmasında ne yapılmalı?

PROF.NACİ GÖRÜR GÜNEŞ TUTULMASININ ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Twitter hesabında 25 Ekim Güneş tutulması hakkında açıklama yapan Prof. Naci Görür, "Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar" diye sözlerine başlayan Prof. Görür, "Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir" şeklinde konuştu.

ÇIPLAK GÖZLE BAKMAYIN!

UG Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık ise güneş tutulmasına kesinlikle çıplak gözle bakılmaması gerektiğini söyledi “Çünkü Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si kapanacak ve geri kalan ışık göz için doğrudan zararlı. Özel güneş filtreleri veya tutulma gözlükleri ile daha önceki Güneş tutulmalarından ellerinde gözlüğü olanlar, bu tutulmayı izleyebilir. Fakat kesinlikle bir teleskobu, bir kamerayı veya merceği oraya doğrultup, bakmak kalıcı körlüğe sebep olur" dedi.

GÜNEŞ TUTULMASI NE KADAR SÜRER?

Güneş Tutulması 25 Ekim Salı günü gerçekleşecek. Parçalı güneş tutulması 12.40-15.05 arasında yaşanacak ve bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de görülecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Güneşe asla özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözünüzle bakmayın. Güneşi gözlemlemek için normal güneş gözlükleri yeterli değildir. Gözlemciler, güneş gözlem ve tutulma gözlüğü kullanılmalı.

Güneş tutulmasını asla dürbünle izlemeyin. Çünkü gözleriniz yeterli şekilde korunmaz. Teleskop veya dürbünle tutulmayı izlemek için de koruyucu gözlüklerde kullanılanlardan çok daha güçlü filtrelere ihtiyaç duyuluyor.

Kuveyt'te parçalı güneş tutulmasından dolayı tüm okullarda bir günlük tatil kararı alındığı belirtildi.

Kuveyt'te parçalı güneş tutulması sebebiyle yarın eğitime ara verilecek.

Kuveyt Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yarın beklenen parçalı güneş tutulmasından dolayı tüm okullarda bir günlük tatil kararı alındığı belirtildi.

Parçalı güneş tutulmasının yarın yerel saatle 13.20'de görüleceğine işaret edilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri üzerine öğrencilerin güneş tutulmasından 2 saat önceki ışınlardan uzak tutulması amacıyla eğitime bir günlük ara verildiği kaydedildi.

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