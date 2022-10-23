24 Ekim 2022 hava durumu: Yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı? Yeni hafta...Meteoroloji'den son dakika uyarılar! İstanbul'da 1 haftalık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(24 - 30 Ekim 2022)

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 12°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 12°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA 11°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 7°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 6°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

VAN 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul hava durumu 15 günlük; İstanbul'da hava durumu en güncel saatlik, günlük ve aylık tahminler.

İstanbul Hava Durumu (İstanbul'da 1 haftalık hava durumu)

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