24 Ekim 2022 hava durumu: Yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı? Yeni hafta...Meteoroloji'den son dakika uyarılar! İstanbul'da 1 haftalık hava durumu
Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Meteoroloji gün gün uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları hafta sonu yükselirken, bazı illere yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre pazartesi Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli sağanak yağış görülecek. 24 - 30 Ekim haftasında sıcaklıkların batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul'da 1 haftalık hava durumu? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Haftalık Hava Tahmini
(24 - 30 Ekim 2022)
Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 12°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 12°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 7°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
VAN 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İstanbul hava durumu 15 günlük; İstanbul'da hava durumu en güncel saatlik, günlük ve aylık tahminler.
İstanbul Hava Durumu (İstanbul'da 1 haftalık hava durumu)
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