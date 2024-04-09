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Yerel Ne olduysa bir anda oldu! Turist için seferber oldular
Yerel

Ne olduysa bir anda oldu! Turist için seferber oldular

Yeniakit Publisher
2024-04-09 17:42:00 -
Ne olduysa bir anda oldu! Turist için seferber oldular

Antalya Serik'e giden bir kişi yapay şelalenin tepesinde mahsur kaldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde ayağının kayıp düşmesi sonucu yapay şelalenin tepesinde mahsur kalan turist, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Belek’te bulunan yapay şelaleye çıkan turist, ayağının kayıp düşmesi sonucu şelalenin tepesinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, turistin kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından turist, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı turist, ambulansla hastaneye sevk edildi.

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