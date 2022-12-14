Ne kadar somut bir örnek değil mi? Yıldırım Kaya'nın özrüne inanan varsa kerizdir!

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmaya TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, AGD, MGV ve diğer pek çok vakfın isminin bulunduğu bir kağıtla geldi.

Tecavüz iftirası

Söz konusu dernekleri hedef gösteren Kaya, şu iddialarda bulundu:

"Eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz.”

Kaya'nın rezil sözlerine, ittifak ortakları Saadet Partisi ile Anadolu Gençlik Derneği'nden sert tepki geldi. Tepkilerin ardından hemen kıvıran CHP'li vekil, oyun oynar gibi listeden bu kez AGD'yi çıkardı.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Yıldırım Kaya'nın özrüne inanan varsa kerizdir!" başlığını attı. Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Önceki gün CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yapmış ve iktidara yakın olduğunu iddia ettiği bazı vakıfların isimlerini içeren listeyi göstererek, “Eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla bu vakıflarla protokoller imzalıyor. (Bu arada iktidara değil, SP’ye yakınlığı ile bilinen Anadolu Gençlik Derneği’nin de ismini içeren bir listeyi milletvekillerine gösteriyor) Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz” diyor.

Yıldırım Kaya’nın “unutmayın geliyoruz” diye yüksek perdeden yaptığı caka satışı, uzun sürmüyor..

Gösterdiği listedeki AGD’nin Saadet Partisi’ne yakın olması, bu riyakar CHP’linin hem bir şey bilmediğini hem de önüne gelene hakaret ettiğini ispatlıyor.

Düşünebiliyor musunuz?

Milletin kürsüsünde konuşma yapan bu milletvekili, “Beşli çete” diyor.

“Tarikatlere peşkeş” diyor..

“Çocukları tarikatlerin kucağına atıyorsunuz” diyor..

Her türlü iftirayı atıyor..

Sonunu da, “Unutmayın geliyoruz” diye bağlıyor..

Ama Allah bunları rezil ediyor..

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