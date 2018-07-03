Ne işi var bu çocukların burada?

YENİ AKİT: Türkiye son günlerde yaşanan çocuk cinayetleri ile sarsılıyor. Yaşanan bu durum ailelerde büyük tedirginliğe yol açtı. Son olarak Marmaray-Yenikapı'da çekilen görüntülerde yerde yatan çocukların başıboş şekilde gezip, dilendiği görüldü. Vatandaşlar ise bu durum karşısında tepkisiz kaldı.

Gece aynı çocuklar saat 24.00 sularında Fatih'te görüldü. Çocuk ölümlerinin iyice arttığı son günlerde çocukların sahipsiz bir şekilde sokaklarda dolaşması cinayet ve taciz gibi olaylara davetiye çıkarıyor. Ülke gündeminde infiale yol açan "çocuk cinayetleri" karşısında vatandaşlar devletin adım atmasını bekliyor.

LEYLA VE EYLÜL ÖLÜ BULUNMUŞTU!

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran günü arkadaşları ile birlikte oynamak için evden çıkan küçük Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunmuştu. Ankara Valisi Ercan Topaca, minik Eylül'ün boğularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Bu olayın acısı tazeyken bir acı haber de Ağrı'dan gelmişti. Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulunmuştu. Acı haber karşısında minik Leyla'nın ailesi sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğulmuştu.

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