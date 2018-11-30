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Ne emniyet kemeri ne de kırmızı ışık! Bunu yapana 488 TL ceza kesilecek

Kanun değişikliği ile birlikte yayalara yol vermeyen sürücülere 488 TL ceza uygulandı.

30 Kasım 2018 Cuma 18:16
Ne emniyet kemeri ne de kırmızı ışık! Bunu yapana 488 TL ceza kesilecek

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İsmet İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, araç sürücülerine trafik kanunundaki değişiklikle birlikte yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra ekipler, yaya geçitleri üzerinde denetleme yapıp, karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı. Ardından sürücüler, yayalara yol vermesi konusunda uyarıldı.

Trafik kanunun 74. Maddesi gereğince yayalara yol vermeyen sürücüler hakkında 488 lira idari para cezası verileceği aktarılırken, yayalara yol veren sürücülere ise yapılan uygulamada teşekkür edildi.

"Yaya geçitlerinde aracın hızı azaltılarak yol verilmesi gerekiyor"

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Zafer Aydın, yapılan uygulama ve kanun hakkında bilgiler vererek, "Bugün son kanun değişikliğiyle beraber yaya geçitlerinde, kavşak başlangıçlarında, okul geçitlerinde sürücülerin yayalara yol vermeleriyle alakalı bir bilgilendirme faaliyeti yapacağız. Vatandaşımızın daha da bilinçlenmesi anlamında özellikle yaya geçitlerine yaklaşımlarında hız azaltarak yayaların mevcut olması halinde ilk geçit önceliğinin yayalara verilmesi. Verilmemesi halinde de Trafik Kanunu'nun 74. Maddesi'ne göre 488 lira idari para cezasının uygulanacağını vatandaşlarımıza anlatmak maksadıyla uygulamamıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:16
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Eskişehir
  3. Aydın
  4. Yayalar
  5. İsmet İnönü
  6. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

  • mahoagamahoaga27 dk önce
    ilk geçit önceliği nasıl olsa benim diye yayalar hiç etrafa bakınmadan aheste-aheste yaya geçidinden geçiyorlar, bu da zaten kötü olan şehir içi trafiğini daha da yavaşlatır.
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