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Sosyal Medya Ne edep kaldı ne haya! Dört erkek gelinin altına girdi
Sosyal Medya

Ne edep kaldı ne haya! Dört erkek gelinin altına girdi

Yeniakit Publisher
2024-01-30 08:37:00 -

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenleri şaşırttı. Bir düğünde dört erkek gelinin altına girerek havaya kaldırdı. Görenler edep ve hayanın kalmadığını dile getirdiler.

Hayatlarının en özel günlerinden birisinde davetlilere unutulmaz anlar yaşatmak isteyen gelin ile damatlar birbirinden ilginç rezil gösterilere imza atabiliyorlar.

Sosyal medyada paylaşılan ancak nerede kaydedildiği belirtilmeyen bir düğün görüntüsünde de gelin, misafirlere unutulmaz bir şov yapmak istedi. Hazırlanan şovda dört erkek konfeti patlattıktan sonra gelinliğin altına girerek gelini omuzlarına çıkardılar. Damatta mal mal izledi.

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