Ne Araplar ne Ruslar! Türkiye'ye oradan 1,5 milyon insan geliyor

Turizm sektörü temsilcileri Romanya vatandaşlarına kimlikle Türkiye’ye giriş imkanı sağlayan düzenlemenin bu ülkeden gelen turist sayısını en az yüzde 30 artırmasını bekliyor. Sektöre göre, pasaport ve vizeye ayrılan bütçe de tatile eklenecek.

Romanya vatandaşlarına Türkiye’ye kimlikle giriş hakkı tanınması turizme doping olacak. Geçen yıl 990 bin olan Romanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının 1,5 milyonu aşması bekleniyor. Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya vatandaşlarının ulusal kimlik kartları ile Türkiye’ye gelebileceklerini açıkladı. Romenler Türkiye’ye her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle kimlikleriyle girebilecek. Nisan 2022’de Polonya vatandaşlarına da kimlik kartı ile giriş kolaylığı sağlanınca Polonyalı turist sayısı 2023’te rekor kırmıştı. Polonya’dan gelen turist sayısı 2021’de vize muafiyetinin ardından yaklaşık 600 bin iken 2022 yılında 1,2 milyon çıkmıştı. Turizmciler aynı etkinin Romanya’dan gelen turist sayısına yapmasını bekliyor.

“Pasaport ve vize parası tatile ayrılır”

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin yakın ülkelerden gelen turistlerin turizm verilerini her zaman pozitif etkilediğini belirterek, “Kimlikle giriş Romanya’dan gelen turist sayısını en az yüzde 30 artırır. Seyahat için ayrılan bütçeye pasaport ve vize giderleri de ekleniyor. Eğer bu tür bir gider yoksa ayrılan bütçe tatilde kullanılıyor. Mesela orta segment otelde kalıyorsa bir üst segment otelde konaklıyor ya da o bütçeyi alışveriş için kullanıyor. Bu tür adımlar hem turist yelpazesini genişletiyor hem de gelire katkı sağlıyor”

Romanya’nın Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 7. olduğunu ifade eden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Hakan Saatçioğlu da, karardan sonra bölgeye gelen turist sayısının en az yüzde 50 artmasını beklediklerini kaydetti. Saatçioğlu, vizesiz girişlerin rezervasyonlara pozitif yansıdığına dikkati çekerek, “Son dakika rezervasyonlarını artırır” dedi.

Polonya ile 2 yıl önceki yapılan düzenlemenin de ardından bu ülkede çok güçlü bir iletişim çalışması yaptıklarını ve “meyvelerini de topladıklarını” hatırlatan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Kaan Kavaloğlu ise, Romanya’da benzer bir etki beklediklerini ifade etti. Kavaloğlu, “Düzenlemeyle sadece Antalya’ya gelen turist sayısının 500 bini aşmasını hedefliyoruz. Özellikle ana pazarımız olan Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde savaş nedeniyle durağanlık yaşarken böyle bir hamle sektör için çok önemli” diye konuştu.

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Kaynak: ekonomim