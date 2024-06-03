Ne altın ne euro ne de dolar! Atilla Yeşilada açıkladı: Bayramdan sonra uçuşa geçecek
Son dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin iyimser tahminlerde bulunan ekonomist Atilla Yeşilada'dan önemli bir öngörü geldi. Yeşilada euro ve doların yeteri kadar kazandırmayacağını açıkladı.
Ekonomist Atilla Yeşilada, Kurban Bayram sonrasında bir yatırım aracında büyük bir ralli yaşanacağını belirtti. Yeşilada, çok kritik uyarılarda bulunarak dolar ve Euro'da yapılmaması gerekenleri tek tek sıraladı.
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada cevapları merakla beklenen konular hakkında düşüncelerini paylaştı. Otomobil fiyatlarından, arsa ve daire fiyatlarına kadar tüm yatırım araçlarını masaya yatıran Yeşilada çarpıcı açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz aylarda borsa yükselmeyecek diyen Atilla Yeşilada fikir değiştirdi. Yeşilada Borsa İstanbul'un yükseleceğini söyleyerek fikrinin değiştirmesinin nedenine de açıkladı.
"Borsa konusunda oldukça iyimserim" diyen Yeşilada "Kurban Bayramı'nda sonra borsada yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Son 1-2 ay içerisinde çıkış yaşandı ve Borsa İstanbul, 1 milyon yatırımcı kaybetti. Bu sefer çıkış sayısı daha da artabilir" dedi.
Yeşilada "Dolar ve Euro'nun yükselmesini beklemek hayalcilik olur. Ben dövizden prim elde edileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.
"Konut satışında yıllık bazda yavaşlama gördük, konut fiyat artışlarının da enflasyonun iyice gerisine düştüğünü göreceğiz" diyen Yeşilada "Artık konut ve arsanın yatırım araçlarından çıkacağını tahmin ediyorum. 2. el otomobil fiyatları daha da düşecektir. Bu ortamda kimse faize ve krediye dayalı bir birikimden uzak duracaktır. Artık borsa tarafında altın dönem başladı" dedi.
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