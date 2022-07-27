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Ekonomi Ne altın ne dolar! Tahminlerinde yanılmayan Mert Başaran duyurdu: Son 1,5 ayınız kaldı, bunu alan kazanır
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Tahminlerinde yanılmayan Mert Başaran duyurdu: Son 1,5 ayınız kaldı, bunu alan kazanır

Dolar ve altın üzerine önemli tahminlerde bulunan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, yeni bir yatırım mesajı verdi. Başaran'a göre, artan konut fiyatlarından kaynaklı olarak kentsel dönüşüme girme ihtimali olan evler alınıp büyük karlar elde edilebilir.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 14:28:00 -
Ne altın ne dolar! Tahminlerinde yanılmayan Mert Başaran duyurdu: Son 1,5 ayınız kaldı, bunu alan kazanır

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, 'Bu dönemde neye yatırım yaparsak kazançlı çıkarız?' sorusuna yanıt verdi.

Mert Başaran, ne altın ne dolar ne de gümüşü önerdi. Başaran, yeni yatırım aracı olarak kentsel dönüşüme girme ihtimali olan evleri tavsiye ediyor.

TGRT canlı yayınına konuk olan Başaran, "İstanbul’da konut ihtiyacı var. Diğer taraftan birçok ilçede kentsel dönüşüme girecek evler var. Kentsel dönüşüm risk barındırıyor ama karlı bir durum. Yatırımda insanlar bekliyor. Sabrı olan insanlar bunu tercih etmeli. Ama ne kadar geç kentsele girerse o kadar çok kar edersiniz. İstanbul’da iki tip kentsel dönüşümlük yerler var. Arsa payı çok olan ve arsa payı az olan yerler. İstanbul’da en çok Pendik civarında ucuz ve arsa payı büyük yerler var. Büyükçekmece taraflarında da var. Yatırımcılar artık bunu görüyor. Arsa payının büyük olmasına dikkat edin. Şu  1,5 ay almak için çok önemli. İstanbul’a Eylül ve Ekim gibi öğrenci gelişleri olacak. Bir de Merkez Bankası’nın kararına bağlı olarak gelenler olacak. Bu yüzden bu süre zarfında yatırım yapılabilir" dedi.

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