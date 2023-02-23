Ne altın ne dolar ne mevduat! İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı...

Altın ve para politikaları uzmanı İslam Memiş, bugüne kadar hiç vermediği bir tüyoyu paylaştı. “Getiri olarak altın ve gümüşü sollayacak” dediği yeni yatırım aracı için “Bütün dünya yakında bunu konuşacak” yorumunda bulundu.

Ocak ayının yıldızı olan altın, son haftalarda kabus üstüne kabus yaşıyor. Ons altın gün itibariyle 1830 dolar bandında değerlenirken, altının yaptığı yükseliş neredeyse tamamen eriyerek aynı noktaya geri dönmesiyle sonlandı.

Ekonomist İslam Memiş, 2023 yılı için yatırımcılara “Altın ve gümüşün yılı olacak” tavsiyesinde bulunmuştu. Yaşanan son düşüşlerin piyasayı dengelemek üzere gerçekleştiğini belirten Memiş, “Uzun vadede altın her zamanki gibi kazandırmaya devam edecek” yorumunda bulundu.

“BİR KOYAN BİN ALACAK”

Yaptığı yorumların yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, elinde para bulunduran ve “Nereye yatırım yapmalıyım?” diye düşünen yatırımcıya kobalt madenini önerdi. Tele1'e göre; kobaltın çok yakında dünyanın yeni gözdesi olacağını belirten Memiş, erkenden pozisyon alanların ise en karlı çıkanlar olacağını ifade etti.

Memiş, Son 2 yılda değerini 6 kat yükselten gümüş ve uzun vadeli yatırımların vazgeçilmezi olan altının bu yıl kobalt ile rekabet edemeyeceğini söyleyerek, “Geleceğin dünyasında kobalt kaçınılmaz bir başrol olacak” dedi.