Ne altın ne dolar! Her tahmini tutan Mert Başaran son tahminini duyurdu: Bunu alan kazanır

Özellikle altın konusundaki tahminleri ile ses getiren Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, yatırım araçlarına ilişkin konuştu.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Mert Başaran, altın, konut ve tarla fiyatlarını değerlendirdi.

Mert Başaran, dolar ve eurodan uzak durulması gerektiğini anlatan Başaran, altın ve gümüşe kıyasla konut ile tarlanın çok para kazandırdığını belirtti.

Mert Başaran yaptığı açıklamanın bir yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek, "Şu an altın hala ucuz gözüküyor. Ons bazında hala ucuz. Dolar çok arttığı için altın ons bazında çok ucuz. Alıp kenara koyulabilir. Gümüş çok ucuz, alıp köşeye atabilirsiniz. Dolar ve euro’ya para yatırarak para kazanamazsınız. Bunlara bağlı artan yatırım araçlarına paranızı yatırın. Konut fiyatları arttı. Aralık ve Ocak aylarında konut fiyatlarında bir durgunluk olabilir. Fırsat yerler çıkabilir. Mutlaka yatırım için alacaksanız, küçük evler alın. 1+0 tarzı evler bakın. Çok kazandırıyor. Mesela 1+0 ev mi alınır, kötü şeyler yapılıyor oralarda’ deniyor. Kardeşim sizde bu kişilere evlerinizi vermeyin. En iyi kirayı bu evler getiriyor. Dolayısıyla ben daima küçük evciyim. Param olduğunda bunu yaparım. Tarlaya yatırım yapılabilir. Erzurum, Gaziantep, Elazığ gibi yerlerin konut imarları yanlarında tarla alabilir. Tarla alırken konum çok önemlidir. Araştırılması lazım" ifadelerini kullandı.