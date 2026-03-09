NBA'de Teksas derbisi Spurs'ün: Alperen'in 16 sayısı Houston'a yetmedi!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan tüm hızıyla sürerken, milli gururumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs engeline takıldı. Frost Bank Center'da oynanan Teksas derbisinde ev sahibi Spurs, hücumda devleşerek sahadan 145-120 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta, deplasmanda San Antonio Spurs'e 145-120 yenildi.

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

Sezonun 24. yenilgisinde Rockets'da, Kevin Durant ve Amen Thompson 23'er sayı kaydederken Jabari Smith ile Reed Sheppard 17'şer sayıyla maçı tamamladı.

Üst üste dördüncü galibiyetini alan Spurs'de Victor Wembanyama, 29 sayı ve 8 ribauntla maçın en skorer ismi olurken De'Aaron Fox 20 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Spurs'de Stephon Castle 23 ve Keldon Johnson ise 20 sayıyla sezonun 47. galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

 

- Doncic, Lakers'ı galibiyete taşıdı

Ligde Los Angeles Lakers, New York Knicks'i 110-97 mağlup etti.

Lakers'da Luka Doncic 35 sayı ve 8 ribauntla maçın en skoreri olurken Austin Reaves 25, Rui Hachimura 13 ve Luke Kennard ise 12 sayı kaydetti.

Knicks'te Karl-Anthony Towns 25 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaptı. Konuk ekibin diğer isimleri Jalen Brunson 24, OG Anunoby 13 ve Landry Shamet ise 10 sayıyla maçı tamamladı.

