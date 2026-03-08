Siyonistlerin kirli oyunu deşifre oldu! Tel Aviv’de evlerin arasından füze fırlatıp siviller vuruluyor yaygarası yapıyorlar

İran'dan havalanan ve 1250 kilometre yol kat eden intikam füzeleri, Tel Aviv'deki o füzelerin fırlatıldığı noktayı tam isabetle vurdu. Ancak siyonist medya, füzelerin fırlatıldığı askeri noktayı gizleyerek, meşru müdafaa hakkını kullanan Tahran’ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı yalanını dünyaya servis etti.

Evlerin arasında o füzelerin işi ne!

Siyonist oyunun perde arkasındaki gerçekler ise vicdanları yaralıyor:

Canlı Kalkan Stratejisi: Siyonist rejim, füzeleri kasten sivil mahallelerin, evlerin arasından fırlatarak olası bir misillemede ölecek siviller üzerinden mağduriyet yaratmayı hedefliyor.

Dünyayı Uyutma Çabası: "Siviller hedef alınıyor" yaygarası koparan İsrail'e kimse "O füzelerin evlerin arasında ne işi var?" diye sormuyor.

Sion Oyunu: Kendi vatandaşını tehlikeye atan bu strateji, siyonizmin kirli savaş taktiklerinin en somut örneği olarak kayıtlara geçiyor.

Sivil maskesi düşüyor!

İran ordusunun nokta atışı vuruşları, siyonistlerin "sivil hedef" yalanını yerle bir ederken, Tel Aviv sokaklarında füzelerin fırlatıldığı o noktaların aslında birer askeri üs gibi kullanıldığı gerçeği bir kez daha kanıtlanmış oldu.