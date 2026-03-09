  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MMU Kaan'ı istiyorlardı! Bir anda JF-17 savaş uçağını satın alan Azerbaycan'ın Türkiye planı ortaya çıktı 1 çay kaşığı yetiyor: Hadis-i Şerifte de yer alıyor! Müthiş bir şifa deposu... Cezası can yakıyor! APP plaka kuyruğu hayrete düşürdü Film gibi martı kurtarma operasyonu Kuveyt, Irak'ı uyardı: İran bize Irak'tan saldırıyor, bunu durdurun Hedefler yalan oldu! Havayolu devi iflas etti Depremde kayboldu sanılıyordu! Acı gerçek DNA ile ortaya çıktı Tarih verdi: Dolar kuru 6 lira değişecek Vücudu alarm durumuna geçirin: Fazla tuz tüketimi damarlarınıza sessizce zarar veriyor... 70 yaşındaki Nine, torunu sayesinde okuma yazma öğreniyor
Hayat-Aktüel
8
Yeniakit Publisher
Film gibi martı kurtarma operasyonu
IHA Giriş Tarihi:

Film gibi martı kurtarma operasyonu

Antalya’da balıkçıların kopan oltasındaki misinalara dolanan ve Boğaçayı’nın ortasında mahsur kalan martı itfaiye ekipleri tarafından film gibi operasyonla kurtarılarak doğaya salındı.

#1
Foto - Film gibi martı kurtarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, bir martının Boğaçayı’nın orta kısmında çırpındığını ancak uçamadığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

#2
Foto - Film gibi martı kurtarma operasyonu

İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip sevk edildi. Adrese gelen ekip martının mahsur kaldığı yere ulaşım olmaması nedeniyle olay yerine kurtarma ekibi istedi.

#3
Foto - Film gibi martı kurtarma operasyonu

Bunun üzerine adrese sevk edilen kurtarma aracı gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra bot yardımı ile martıyı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

#4
Foto - Film gibi martı kurtarma operasyonu

İlk olarak kurtarma aracında bulunan vinç ile 1 itfaiye eri ve bot Boğaçayı Köprüsü’nden indirildi.

#5
Foto - Film gibi martı kurtarma operasyonu

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda bot ile martının bulunduğu yere giden itfaiye erleri balıkçıların oltalarından kopan misinaya dolanmış haldeki martıyı bulunduğu yerden kurtardı.

#6
Foto - Film gibi martı kurtarma operasyonu

Martının vücuduna dolanan misina ve iğneyi titizlikle çıkartan itfaiye erleri martıyı yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

#7
Foto - Film gibi martı kurtarma operasyonu

Vücuduna dolanan misinadan kurtarılan martı özgürlüğe kanat çırparak uzaklaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz
Dünya

İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'nin askeri stratejisini sosyal medya üzerinden eleştirmesine sert t..
Bu nasıl mizah anlayışı? Bir şehri ayağa kaldıran hakaret gibi sözler
Gündem

Bu nasıl mizah anlayışı? Bir şehri ayağa kaldıran hakaret gibi sözler

Mizah kalkanının arkasına saklanıp önüne gelen herkese hakaret ve küfür eden ve bu sayede -inanılması güç ama- geniş kitlelere ulaşan Hasan ..
İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü
Dünya

İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü

İran, Sri Lanka yakınlarında ABD tarafından batırılan “IRIS Dena” isimli fırkateynle ilgili açıklama yaptı. Saldırıda 104 askerin hayatını k..
Siyonist caniler Sur'da katliam yaptı: 8 sivil öldü! Sağlık merkezini bile vurdular
Gündem

Siyonist caniler Sur'da katliam yaptı: 8 sivil öldü! Sağlık merkezini bile vurdular

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmaların 7. gününde, katil İsrail ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef alarak kan dökmeye devam ediyor. Lübna..
ABD’nin kâbusu hortladı: İran, Washington’a ikinci Pearl Harbor’ı yaşatıyor!
Gündem

ABD’nin kâbusu hortladı: İran, Washington’a ikinci Pearl Harbor’ı yaşatıyor!

Tarih tekerrürden ibarettir derler... 1941 yılında Japonya’nın baskın saldırısıyla sarsılan ve Pasifik’teki gücü felç olan ABD, bugün benzer..
Bakan Yumaklı'dan şer odaklarına sert uyarı: "İsrail'in yayılmacı emelleri sınırlarımıza dayandı"
Gündem

Bakan Yumaklı'dan şer odaklarına sert uyarı: "İsrail'in yayılmacı emelleri sınırlarımıza dayandı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu’da düzenlenen "Vefa İftarı" programında, ABD ve İsrail’in bölgeyi kan gölüne çeviren saldır..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23