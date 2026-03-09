  • İSTANBUL
Yaşam Cudi Dağı’nda sevindiren görüntü!
Yaşam

Cudi Dağı’nda sevindiren görüntü!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şırnak’ta Cudi Dağı Ceylan Yerleştirme Sahasında, yapılan son envanter çalışmasında ceylan sayısının 165’e ulaştığı belirlendi.

Şırnak’ın Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında yer alan Cudi Dağı’nda yürütülen koruma ve yerleştirme çalışmaları yaban hayatında sevindiren bir tablo ortaya koydu.

 

Silopi ilçesine bağlı Üçağaç, Yolağzı ve Kösreli köyleri ile Cizre ilçesine bağlı Bozalan ve Pınarönü köyleri sınırları içerisinde bulunan Cudi Dağı Ceylan Yerleştirme Sahasına, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonundan farklı yıllarda toplam 120 ceylan getirildi.

 

165’e ulaştı

Çalışmalar kapsamında 2020 yılında 50, 2021 yılında 40 ve 2024 yılında 30 olmak üzere toplam 120 ceylan doğal yaşam alanına bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Aralık 2025'te yapılan envanter çalışmasında sahadaki ceylan sayısının 165'e ulaştığı tespit edildi.

 

Bölgede doğal ortamlarında sürü halinde dolaşan ceylanlar dron ile görüntülenirken, elde edilen görüntüler popülasyondaki artışı da gözler önüne serdi. Yetkililer, yürütülen koruma ve izleme çalışmaları sayesinde Cudi Dağında ceylan sayısının her geçen yıl arttığını ve bölgenin yaban hayatı açısından önemli bir yaşam alanı haline geldiğini belirtti.

