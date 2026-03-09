  • İSTANBUL
BOOM BOOM TEL AVİV! Siyonistleri korku saldı, klip sosyal medyayı salladı
Sosyal Medya

BOOM BOOM TEL AVİV! Siyonistleri korku saldı, klip sosyal medyayı salladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

Siyonist israil’in mazlum Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği soykırıma karşı dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, İran’ın işgalci güce yönelik füzeli cevabı sanatın diliyle yeniden gündeme oturdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve kısa sürede milyonlara ulaşan "Boom Boom Tel Aviv" isimli video klip, işgalci Yahudilerin uykularını kaçıracak cinsten.

Siyonistlerin gökyüzü ateş çemberi!

Klipte, İran füzelerinin Siyonist terör devletinin semalarını bir havai fişek gösterisi gibi aydınlattığı anlar çarpıcı efektlerle birleştiriliyor. İşgal altındaki topraklarda yankılanan siren sesleri ve sığınaklara kaçışan Siyonistlerin görüntüleri eşliğinde, "Boom Boom Tel Aviv" nakaratıyla işgalciye hak ettiği cevap şiirsel bir dille veriliyor.

Mazlumun ahı, füzelerle yankılanıyor

Video klipte sadece füzeler değil, aynı zamanda Siyonistlerin Filistinli masumlara reva gördüğü vahşet de hatırlatılıyor. Klipteki ana temalar şunlar:

  • Hakkaniyetli Cevap: Yıllardır çocukları, yaşlıları ve kadınları katleden katil sürüsünün, artık kendi evlerinde bile güvende olmadıkları vurgulanıyor.
  • Görsel Şölen: Gece karanlığında süzülen füzelerin Tel Aviv semalarındaki ilerleyişi, direnişin gücünü simgeliyor.
  • Dijital Direniş: Sosyal medya kullanıcıları, klibi "Adalet yerini buluyor" yorumlarıyla paylaşarak Siyonist zulme karşı tek yürek oldu.

Siyonist medyada büyük panik

Klibin hızla yayılması üzerine işgalci medyasında "psikolojik harp" paniği başladı. Filistinli ve Müslüman gençlerin hazırladığı bu tür içeriklerin, Siyonist toplumun moralini sıfıra indirdiği ifade ediliyor. Mazlumun ahı indirilen füzelerle yankılanırken, bu klip direnişin sadece sahada değil, dijital dünyada da ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

