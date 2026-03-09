  • İSTANBUL
Gizledikleri ölümleri yavaş yavaş açıklayacaklar! ABD: Kayıplarımız artacak...
Gündem

Gizledikleri ölümleri yavaş yavaş açıklayacaklar! ABD: Kayıplarımız artacak...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gizledikleri ölümleri yavaş yavaş açıklayacaklar! ABD: Kayıplarımız artacak...

ABD’nin İran’ın karşı saldırılarında öldürülen askerlerinin gerçek sayısını gizlediği ortaya çıkmıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in katıldığı programda “Kayıplarımız artacak” çıkışı ABD’nin gerçek ölü sayısını zamana yayarak yavaş yavaş açıklayacağını ortaya koydu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik terör saldırılarına ilişkin, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak" dedi.

Hegseth, CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programında ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu saldırıların ardından can kayıplarının olacağını söylemekte haklı olduğunu savunan Hegseth, " Daha fazla can kaybı olacak" diye konuştu.

İRAN’IN TESLİM OLMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK

Hegseth, özellikle kendi neslinin "ABD'lilerin ülkeye tabutta dönmesinin nasıl bir şey olduğunu bildiğini" dile getirerek, bunun kendilerini zayıflatmadığını, savaşı bitirmek için kararlılıklarını artırdığını savundu.

İran'ın bir noktada savaşta etkisiz kalacağını ve teslim olmaktan başka seçeneğinin kalmayacağını savunan Hegseth, "Savaşmaya henüz başladık, henüz yükselişe geçtik. İranlılar, bunun sonucunda kimin galip geleceğini hesaba katmamışlarsa zamanla Başkan Trump'ın bu savaşta ne kadar kararlı olduğunu anlamaya başlayacaklar" dedi.

PKK'DAN YARDIM İSTEDİNİZ Mİ?

Hegseth, terör örgütü PKK’nın İran'da yardımını isteyip istemedikleri sorusu üzerine, "Bu, onlara kalmış ancak şu anda bu, bizim misyonumuzun kapsamında değil" yanıtını verdi.

İran'daki durumdan yararlanmaya çalışan tüm diğer gruplara "başarılar dilediğini" belirten Hegseth, onlarla koordinasyon kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu ise cevaplamadı.

Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığına yönelik iddialarla ilgili soruları yanıtlayan Hegseth, "her şeyi takip ettiklerini" dile getirdi.

Hegseth, denkleme Rusya'nın dahil olmasının ABD'yi tehlikeye sokmadığını savunarak, "Komutanlarımız, her şeyi hesaba katıyor, şu anda endişelenmesi gerekenler, sadece hayatta kalacaklarını düşünen İranlılar" ifadesini kullandı.

