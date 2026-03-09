5.1’lik sarsıntı kritik fayları hatırlattı: Ercan’dan dikkat çeken uyarı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ercan, depremin meydana geldiği kesimde her zaman için 7 büyüklüğünde deprem üretebilme potansiyeli olduğunu belirtti.

BU FAY HATTI 7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR

Prof. Dr. Ercan paylaşımında "Denizli Buldan Yenicekent'te bugün 09.21’de, 7.5 km odak derinliğinde 5.1 büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem, Gediz ana kırığı ile Büyük Menderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır" ifadelerini kullandı.