5.1'lik sarsıntı kritik fayları hatırlattı: Ercan'dan dikkat çeken uyarı

5.1’lik sarsıntı kritik fayları hatırlattı: Ercan’dan dikkat çeken uyarı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Buldan’daki 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgenin Gediz Fayı ile Büyük Menderes Fayı kesimine yakın olduğuna dikkat çekerek, bu hattın 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ercan, depremin meydana geldiği kesimde her zaman için 7 büyüklüğünde deprem üretebilme potansiyeli olduğunu belirtti.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili X sosyal medya platformunda açıklamalarda bulundu.

BU FAY HATTI 7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR

Prof. Dr. Ercan paylaşımında "Denizli Buldan Yenicekent'te bugün 09.21’de, 7.5 km odak derinliğinde 5.1 büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem, Gediz ana kırığı ile Büyük Menderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır" ifadelerini kullandı.

