ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!

Sivil yerleşim yerlerini fırlatma rampası yaptılar

Sözcü Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı çarpıcı görüntülerle ABD'nin kirli yüzünü ortaya koydu. Paylaşılan videoda şu skandal detaylar yer alıyor:

Komşu ülkelerden saldırı: ABD füzelerinin, İran'a komşu ülkelerin toprakları içindeki bizzat yerleşim bölgelerinden fırlatıldığı görülüyor.

ABD füzelerinin, İran'a komşu ülkelerin toprakları içindeki bizzat fırlatıldığı görülüyor. Hava sahası ihlali: ABD savaş uçaklarının, aynı ülkelerin hava sahasını kullanarak İran'a yönelik alçakça saldırılar düzenlediği ifade ediliyor.

"Savunma hamlelerimiz meşrudur"

Bekayi, bu görüntülerin, İran'ın bölgedeki ABD üslerine ve çıkarlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonları "haksız" göstermeye çalışanlara bir cevap niteliğinde olduğunu belirtti. İranlı yetkilinin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bölgesel güvenlik tehdit altında: ABD'nin sivil bölgeleri ve yabancı hava sahalarını terör eylemleri için kullanması tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor.

Meşru müdafaa: İran'ın işgal altındaki topraklara ve bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırıları, bu alçakça kuşatmaya karşı tamamen savunma amaçlı ve meşrudur.

Siyonist-Haçlı ittifakına misilleme sürüyor

İran, İsrail ve ABD’nin devam eden saldırılarına karşı sessiz kalmayacağını, bölgedeki Amerikan varlığını ve işgalci gücü hedef almaya devam edeceğini vurguladı. ABD'nin komşu ülkelerin egemenliğini hiçe sayarak yürüttüğü bu "vekalet" saldırıları, bölgedeki "direniş" kararlılığını daha da perçinliyor.