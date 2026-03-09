  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!
Gündem

ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Siyonist İsrail ve hamisi ABD'nin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları devam ederken, Washington'ın sinsi savaş taktikleri de bir bir ifşa oluyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran topraklarını hedef alırken komşu ülkelerin hava sahasını ve hatta sivil yerleşim bölgelerini kalkan olarak kullandığını duyurdu.

Sivil yerleşim yerlerini fırlatma rampası yaptılar

Sözcü Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı çarpıcı görüntülerle ABD'nin kirli yüzünü ortaya koydu. Paylaşılan videoda şu skandal detaylar yer alıyor:

  • Komşu ülkelerden saldırı: ABD füzelerinin, İran'a komşu ülkelerin toprakları içindeki bizzat yerleşim bölgelerinden fırlatıldığı görülüyor.
  • Hava sahası ihlali: ABD savaş uçaklarının, aynı ülkelerin hava sahasını kullanarak İran'a yönelik alçakça saldırılar düzenlediği ifade ediliyor.

"Savunma hamlelerimiz meşrudur"

Bekayi, bu görüntülerin, İran'ın bölgedeki ABD üslerine ve çıkarlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonları "haksız" göstermeye çalışanlara bir cevap niteliğinde olduğunu belirtti. İranlı yetkilinin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Bölgesel güvenlik tehdit altında: ABD'nin sivil bölgeleri ve yabancı hava sahalarını terör eylemleri için kullanması tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor.
  • Meşru müdafaa: İran'ın işgal altındaki topraklara ve bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırıları, bu alçakça kuşatmaya karşı tamamen savunma amaçlı ve meşrudur.

Siyonist-Haçlı ittifakına misilleme sürüyor

İran, İsrail ve ABD’nin devam eden saldırılarına karşı sessiz kalmayacağını, bölgedeki Amerikan varlığını ve işgalci gücü hedef almaya devam edeceğini vurguladı. ABD'nin komşu ülkelerin egemenliğini hiçe sayarak yürüttüğü bu "vekalet" saldırıları, bölgedeki "direniş" kararlılığını daha da perçinliyor.

