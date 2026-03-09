  • İSTANBUL
Gündem Hafize Gaye Erkan'ın yeni işi belli oldu! Tom Barrack referans olmuş!
Giriş Tarihi:
3 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın iki yıldır aldığı başkanlık maaşı geçen ay itibarıyla kesilmişti. Erkan'ın Kanada merkezli uluslararası yatırım ve sigorta devlerinden Fairfax Financial Holdings bünyesinde üst düzey bir göreve getirildiği, Erkan'a ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın referans olduğu öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tavsiyesi üzerine Haziran 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan, 8 aylık görev süreci boyunca birçok tartışma ile anılmış ve Şubat 2024'te koltuğunu mevcut başkan Fatih Karahan'a devretmişti. 

TCMB ve BDDK yöneticilerinin görevden alınması halinde iki yıl boyunca maaş hakkından faydalanmaya devam etme hakkından yararlanan Erkan'ın TCMB Başkanlık maaşı geçtiğimiz ay itibarıyla sona ermişti. 

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Erkan, Kanada merkezli uluslararası yatırım ve sigorta devlerinden Fairfax Financial Holdings bünyesinde üst düzey bir göreve getirildi. Erkan, şirketin finansal teknolojiler ve bankacılık vizyonunu yönetecek olan Fairfax Banking & FinTech birimine Başkan (President) olarak atandı. Erkan, Fairfax çatısı altında bankacılık operasyonlarının yanı sıra özellikle hızla büyüyen FinTech (Finansal Teknolojiler) alanındaki stratejilere liderlik edecek.

TOM BARRACK REFERANS OLDU

Erkan’ın Fairfax Banking & FinTech birimine Başkan (President) olarak atanmasında, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın referans olduğu öğrenildi. ABD’deki başarılı bankacılık kariyerinin ardından Türkiye’de Merkez Bankası Başkanlığı yapan Erkan, bu yeni adımıyla kariyerine tekrar küresel finans arenasında yön verecek. Fairfax Financial Holdings, dünya çapında geniş bir iştirak ağına sahip olmasıyla biliniyor. 

