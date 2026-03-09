Bakan Yumaklı dev sulama projesini paylaştı: 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya’da yapımı devam eden Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi’nde toplam 105 bin 935 metre boru döşeme imalatı tamamlandığını duyurdu.
NSosyal hesabından dev projeye ilişkin gelişmeleri aktaran Bakan Yumaklı; “2 milyar 110 milyon TL maliyetli Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi’nde toplam 105 bin 935 metre boru döşeme imalatı tamamlandı.
Proje tamamlandığında; 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak, 2 bin 820 vatandaşımıza istihdam sağlanacak. Ülke ekonomisine yıllık 522 milyon lira katkı sunulacak. Bölgemize ve Konya’mıza hayırlı olsun” mesajını verdi.
