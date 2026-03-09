  • İSTANBUL
Hedefler yalan oldu! Havayolu devi iflas etti
Haber Merkezi

Hedefler yalan oldu! Havayolu devi iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini net bir şekilde gösterirken dev firmalar peş peşe iflas ediyor. Son gelen haberlere göre ünlü havayolu devi iflas bayrağını çekti.

Foto - Hedefler yalan oldu! Havayolu devi iflas etti

Sektöre "net sıfır emisyon" vizyonuyla giren İskoçya merkezli havayolu şirketi Ecojet Airlines, faaliyetlerine son vererek iflas sürecine girdi. Dale Vince tarafından Yeşil havacılık hedefiyle kurulan havayolu şirketine Edinburgh Şerif Mahkemesi iflas memurları atadı.

Foto - Hedefler yalan oldu! Havayolu devi iflas etti

İngiliz basınındaki haberlere göre, havayolu şirketinin operasyonlarını sürdürmesi için başlatılan 20 milyon sterlinlik kaynak bulma çabaları başarız oldu.

Foto - Hedefler yalan oldu! Havayolu devi iflas etti

Yönetim kurulu "gönüllü tasfiye" kararı aldı. İflas sürecini yürüten Opus Restructuring, Ecojet'in başlangıç aşamasında bir şirket olduğunu ifade ederek, somut bir maddi varlığının bulunmadığını söyledi. Hava yolu şirketi çalışanların haklarının ödenmesi için sürecin ortaklar tarafından ödeneceğini duyurdu.

Foto - Hedefler yalan oldu! Havayolu devi iflas etti

Havayolu şirketi Ecojet Airlines, uçaklarını hidrojen-elektrik sistemleriyle modernize ederek yılda 90 bin ton karbon tasarrufu sağlamayı planlıyordu.

Foto - Hedefler yalan oldu! Havayolu devi iflas etti

İflas eden havayolu şirketinin planları arasında Edinburgh-Southampton hattında uçuşlar yapmak ve kıtalararası yeşil havacılığı hayata geçirmek vardı. Ancak havayolu şirketinin iflası ile yenilikçi vizyon, maddi yetersizlikler yüzünden gerçekleştirilemedi.

