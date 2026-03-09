Hedefler yalan oldu! Havayolu devi iflas etti
Küresel ekonomik kriz etkisini net bir şekilde gösterirken dev firmalar peş peşe iflas ediyor. Son gelen haberlere göre ünlü havayolu devi iflas bayrağını çekti.
Sektöre "net sıfır emisyon" vizyonuyla giren İskoçya merkezli havayolu şirketi Ecojet Airlines, faaliyetlerine son vererek iflas sürecine girdi. Dale Vince tarafından Yeşil havacılık hedefiyle kurulan havayolu şirketine Edinburgh Şerif Mahkemesi iflas memurları atadı.
İngiliz basınındaki haberlere göre, havayolu şirketinin operasyonlarını sürdürmesi için başlatılan 20 milyon sterlinlik kaynak bulma çabaları başarız oldu.
Yönetim kurulu "gönüllü tasfiye" kararı aldı. İflas sürecini yürüten Opus Restructuring, Ecojet'in başlangıç aşamasında bir şirket olduğunu ifade ederek, somut bir maddi varlığının bulunmadığını söyledi. Hava yolu şirketi çalışanların haklarının ödenmesi için sürecin ortaklar tarafından ödeneceğini duyurdu.
Havayolu şirketi Ecojet Airlines, uçaklarını hidrojen-elektrik sistemleriyle modernize ederek yılda 90 bin ton karbon tasarrufu sağlamayı planlıyordu.
İflas eden havayolu şirketinin planları arasında Edinburgh-Southampton hattında uçuşlar yapmak ve kıtalararası yeşil havacılığı hayata geçirmek vardı. Ancak havayolu şirketinin iflası ile yenilikçi vizyon, maddi yetersizlikler yüzünden gerçekleştirilemedi.
