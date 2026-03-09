Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerle buluştu: Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım

  • İSTANBUL
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bölgede yaşanan savaşlarla birlikte iç cephede birlik olmanın her zamankinden daha çok önem kazandığını belirterek “Görüşümüz, fikrimiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun iç cephede birlik olmamız lazım. Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım.” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Ateş Başı Sohbet’ programına katıldı. Programda gençlere hitaben konuşan Bakan Gürlek, Türkiye Yüzyılı’na gençlerin damga vuracağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir lider olduğunu belirten Bakan Gürlek, bölgede yaşanan savaşlara rağmen Türkiye’nin güvenli bir ülke olarak kaldığını söyledi.

TEK YUMRUK, TEK SES, TEK NEFES OLMALIYIZ

Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Bakan Akın Gürlek, “Görüşümüz, fikrimiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun iç cephede birlik olmamız lazım. Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım. Yönümüzü Ankara'ya dönmemiz lazım. Siyasi görüşümüz farklı olabilir, düşüncemiz farklı olabilir ama savaş bizim bir adım uzağımızda. Cumhurbaşkanımız şu an serinkanlı bir şekilde süreci yürütüyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürecin en başından beri dünya liderleriyle görüştüğüne dikkat çeken Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağduyusu ve serinkanlılığıyla birlikte sürecin sona ereceğine inandıklarını söyledi.

 

HEYECANINIZI VE AZMİNİZİ HİÇBİR ZAMAN KARARTMAYIN

Gençlere, “Sizler bu ülkenin umudusunuz.” diyen Adalet Bakanı Gürlek, konuşmasında “Heyecanınızı, azminizi hiçbir zaman karartmayın. Milletimizin her zaman size ihtiyacı var. Sizler de inşallah birliğinizi, beraberliğinizi güveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katıldığı programda Adalet Bakanı Gürlek, gençlerden gelen soruları da cevapladı.

