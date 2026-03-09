  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bakan Kurum'dan deprem mesajı!
Gündem

Bakan Kurum’dan deprem mesajı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Kurum’dan deprem mesajı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Denizli Buldan’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Kurum, “Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak” ifadelerine yer verdi.

Denizli'de korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı: Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı: Çevre illerde de hissedildi

Yaşam

Denizli'de korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı: Çevre illerde de hissedildi

1
