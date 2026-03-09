Bakan Kurum’dan deprem mesajı!

Depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Kurum, “Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak” ifadelerine yer verdi.