Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor

Terör devleti İsrail, ABD ile birlikte İran’a başlattıkları saldırılara İran’ın verdiği karşılıkla bugüne kadar yaşamadığı ve hiç ummadığı şekilde ağır hasar aldı. Başta Tel Aviv olmak üzere bir çok Yahudi kenti, 3 yıldır taş üstünde taş bırakmadıkları Gazze’ye döndü.

Bu görüntülerin dünyaya yayılmasını önlemek için önce CNN gibi fonladıkları uluslararası medya kuruluşlarını ardından İsrail medyasına sansür getiren İsrail, ardından bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlarına 5 yıl hapis cezası getirdi.

Ancak buna rağmen görüntülerin dünyaya yayılmasıyla rezil olan İsrail, şimdi de sokaklardaki kameraları kırarak yıkımın boyutlarını gizlemeye çalıştı.