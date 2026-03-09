  • İSTANBUL
ABD’nin Gözü Çin Limanlarında: Çin gemilerinden İran’a silah sevkiyatı

ABD merkezli Washington Post gazetesi, uydu görüntüleri ve gemi takip verilerine dayandırdığı çarpıcı bir analiz yayımladı. Analize göre, ABD’nin yaptırım listesinde bulunan ve İran’ın nükleer ile balistik füze programlarına lojistik destek sağlamakla suçlanan IRISL şirketine ait iki dev gemi, Çin’den yükünü alarak yola çıktı.

Kimyasal Depolama Merkezinden Stratejik Sevkiyat

Çin’in güneydoğu kıyısındaki Gaolan Limanı’nda demirleyen Shabdis ve Berzin adlı gemiler, geçtiğimiz günlerde limandan ayrıldı. Uzmanlar, bu limanın katı roket yakıtı üretiminde kritik öneme sahip olan sodyum perklorat gibi kimyasalların yüklenmesi için ana merkezlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

  • Kapasite: Gemilerden biri 6 bin 500, diğeri ise 14 bin 500 konteyner taşıma kapasitesine sahip.
  • Yük Tahmini: Eski ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Meyad Maleki, limanın özelliklerini ve gemilerin geçmiş hareketlerini baz alarak, bu sevkiyatın muhtemelen füze yakıtı bileşenleri taşıdığını öne sürdü.
  • Sürekli Trafik: Yılın başından bu yana aynı şirkete ait 12 farklı geminin de Gaolan Limanı’nı ziyaret ettiği belirlendi.

Çin’in "Dikkat Çekici" Hamlesi

Haberde, özellikle ABD-İsrail ittifakı ile İran arasındaki doğrudan çatışmaların sürdüğü bir dönemde Pekin’in bu sevkiyata izin vermesi "dikkat çekici" olarak nitelendirildi. Normal şartlarda bu tür hassas konularda temkinli davranması beklenen Çin’in, saldırıların başlamasından sonra gemilerin ayrılmasına onay vermesi bölgedeki dengeler açısından yeni bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Sessizlik Hakim

Söz konusu iddialar karşısında Washington’daki Çin Büyükelçiliği, Pentagon, Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığı yorum taleplerini yanıtsız bıraktı.

AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) verilerine göre, her iki gemi de Cumartesi günü itibarıyla Güney Çin Denizi’nde seyretmeye devam ediyordu. Batı dünyası, bu gemilerin İran limanlarına ulaşmasının bölgedeki füze kapasitesini nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

