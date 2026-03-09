Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu

  • İSTANBUL
İstanbul’un kaynaklarını rüşvet ve yolsuzluk çarkına çeviren "İmamoğlu Suç Örgütü" davası, Silivri’de CHP’li vekillerin eşkıyalığıyla başladı. 407 sanığın yargılandığı davanın ilk celsesi öncesinde, kanun nizam tanımayan CHP'li vekil Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır, mahkeme salonunu provokasyon merkezine çevirdi. Yanlarına TİP’li Ahmet Şık’ı da alan grup, güvenlik güçlerine ve mahkeme heyetine yönelik hadsiz tavırlarıyla pes dedirtti.

“Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü” yargılaması bugün itibarıyla başladı. Duruşma öncesinde mahkeme salonuna gelen CHP’li vekiller provokasyona soyundu. CHP’li Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır, mahkeme salonunda çekim yapma yasağı olmasına rağmen adeta eşkıyalığa soyundular. Onlara TİP’li Ahmet Şık da katıldı.

“KERESTECİ MİYİM”

Gazeteci Burak Doğan, mahkeme salonunda yaşananları şöyle anlattı:

“Mahmut Tanal salonda çekim yapıyor. Jandarma personeli kendisini uyardı. ‘Siz değil, hakim bey söyleyecek onu. Ben hukukçuyum! keresteci miyim, kebapçı mıyım’ dedi. Jandarma’nın çekim yapmayın uyarısına Ali Mahir Başarır karşı geldi. Ahmet Şık’la beraber bağırdılar.”

SALON BOŞALTILDI

Öte yandan duruşma sırasında da CHP’liler rahat durmadı. Salonu miting alanına çeviren izleyicilerin salonu boşaltması istendi.

rrr

BU KADAR DEVLET PARASI YOK EDİLECEK SİZDE MAHKEMEDE BUNA KARŞI GELECEKSİNİZ.

nerden nereye değilmi

 jandarmalar bile görev yapamıyor artık
