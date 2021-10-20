NBA maçlarını yakından takip edenler için heyecan başladı. NBA’de 75.yıl için özel logo hazırlandı.

NBA maçları ne zaman başlayacak? NBA yeni sezon ne zaman?

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1 Kasım 1946'da başlayan NBA, bu sezon 75. yıl dönümünü kutlayacak. Bu sezona özel elmas şeklini alan ligin logosunda, Jerry West'in silüetinin yanında 75 sayısı da kullanılacak.

Ayrıca 25, 35 ve 50. yıl dönümlerinde olduğu gibi geride kalan 75 senenin en iyi basketbolcularının listelendiği takım açıklanacak. "NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu", 20-22 Ekim tarihlerinde her gün 25'er kişilik listeler halinde duyurulacak.

Yeni sezon 20 Ekim TSİ 02.30’da oynanan Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets maçıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-20 sezonu marttan itibaren 4 ay ertelenmiş ve kısaltılmış, 2020-21 sezonunda ise takımlar 72 karşılaşmaya çıkmıştı. Fakat yeni NBA sezonunda, alışılagelmiş 82 maçlık normal sezon fikstürüne dönülecek.

NBA All-Star maçı, 21 Şubat 2022'de Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da gerçekleştirilecek. 71. NBA All-Star maçında, taraftarlardan en çok oy alan Doğu ve Batı Konferansı'ndan birer oyuncunun seçtiği takımlar karşılaşacak.

30 takımın mücadele ettiği normal sezon, 11 Nisan'da sona erecek. Play-off'lara katılacak son 4 takım, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10'uncu sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Play-in maçları 13-16 Nisan tarihlerinde yapılacak.

16 takımın katılacağı play-off'lar 17 Nisan, 2022 NBA Finalleri ise 3 Haziran'da başlayacak.