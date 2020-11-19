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Spor NBA ekibi Warriors'ta sakatlanan Klay Thompson, gelecek sezon forma giyemeyecek
Spor

NBA ekibi Warriors'ta sakatlanan Klay Thompson, gelecek sezon forma giyemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-19 23:12:40 -
NBA ekibi Warriors'ta sakatlanan Klay Thompson, gelecek sezon forma giyemeyecek

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın skorer oyuncusu Klay Thompson, sakatlığı nedeniyle gelecek sezon parkelerden uzak kalacak.

Warriors'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ ayağından sakatlanan Thompson'ın aşil tendonunun koptuğu belirtildi.

Thompson'ın 22 Aralık'ta başlayacak 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

Takımıyla 3 NBA şampiyonluğu yaşayan Thompson, geçen sezon da diz sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.


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