Nazilli'de 13 adet dükkan kiraya verilecek ve 1 adet dükkanın tadilatı yaptrılıcak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yeni Sanayi Mah. 505 Sok. Sosyal Tesis Binası No: 1/C Nazilli adresinde bulunan 3 bağımsız bölüm nolu dükkanın tadilat işlerinin yaptırılması için açık eksiltme usulü ile,

Sosyal Tesis Binamızdaki 3 ve 9 nolu dükkânların ile 1507 Ada 14 Parsel taşınmaz üzerine yapılmakta olan 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18 nolu dükkânların kiraya verilmesi için kapalı zarf usulü ile başlayıp açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle İhale yapılacak.

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