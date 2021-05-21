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Ekonomi Nazilli'de 13 adet dükkan kiraya verilecek ve 1 adet dükkanın tadilatı yaptrılıcak
Ekonomi

Nazilli'de 13 adet dükkan kiraya verilecek ve 1 adet dükkanın tadilatı yaptrılıcak

S.S. Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından yapılan açıklama göre 13 adet dükkan kiraya verilecek ve 1 adet dükkanın tadilatı yaptrılıcak.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 14:33:00 -
Nazilli'de 13 adet dükkan kiraya verilecek ve 1 adet dükkanın tadilatı yaptrılıcak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yeni Sanayi Mah. 505 Sok. Sosyal Tesis Binası No: 1/C  Nazilli adresinde bulunan 3 bağımsız bölüm nolu dükkanın tadilat işlerinin yaptırılması için açık eksiltme usulü ile,

 Sosyal Tesis Binamızdaki 3 ve 9 nolu dükkânların ile 1507 Ada 14 Parsel taşınmaz üzerine yapılmakta olan 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18  nolu dükkânların kiraya verilmesi için  kapalı zarf  usulü  ile  başlayıp açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle İhale yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ


 

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