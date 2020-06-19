  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nazilli Belediyesi’niden korona açıklaması

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, başkan yardımcısı Mert Öreroğlu’nun korona tedavisi gördüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:05:15 -
Nazilli Belediyesi’niden korona açıklaması

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, başkan yardımcısı Mert Öreroğlu’nun korona tedavisi gördüğünü açıkladı.


Başkan Özcan’ın konuyla ilgili açıklamasında "Dün akşam saatlerinde belirli sağlık şikayetlerinin nüksetmesi nedeniyle Belediye Başkan Yardımcımız Mert Öreroğlu Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Bakteriyel zatürre teşhisi konularak müşahade altına alınmıştır. Zatürre teşhisi ve/veya şüphesi olan tüm hastalara uygulandığı üzere kendisi kovid servisine alınarak tedavisine başlanmıştır. Çalışma arkadaşımıza acil şifalar diler, ilgi ve alaka gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı