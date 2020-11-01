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Gündem NAVTEX ilan edildiğinde havlayan Yunanistan'a Türkiye'den cevap
Gündem

NAVTEX ilan edildiğinde havlayan Yunanistan'a Türkiye'den cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiğinde Yunanistan'ın ciyaklamasını, nafile bir çaba olarak değerlendirdi. Türkiye, Yunanistan'ı ön koşulsuz diyaloğa çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 21:34:00 - 2020-11-01 21:37:22
NAVTEX ilan edildiğinde havlayan Yunanistan'a Türkiye'den cevap

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı kışkırtıcı açıklamalara Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy cevap verdi.

Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının mesnetsiz iddiaları yinelediğini kaydetti.

Yunanistan'ın maksimalist iddialarına dayanarak her NAVTEX duyurusunun ardından Türkiye'nin faaliyetlerine itiraz etmesine tepki gösteren Aksoy, Bunun nafile bir çaba olduğunu söyleyerek,"Ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerine devam edecektir." dedi.

Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu belirten Aksoy, "Yunanistan'la işbirliğine ve aramızdaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazırdır. Elbette ülkemizin ve KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarının korunmasına da kararlılıkla devam edilecektir." dedi.

Yunanistan önkoşulsuz diyaloğa davet edildi

Yunanistan'ın başka devletlere Türkiye'yi şikayet ettiğini belirten Aksoy, "Beklentimiz, dayanaksız iddialarla Türkiye'yi suçlamak ve her zaman yaptığı gibi üçüncü taraflara şikayet etmek yerine, bölgede gerginliği arttırıcı adımlardan kaçınması, müzakereler için uygun ortamın yaratılmasına katkıda bulunması ve görüşmelere hazır olduğunu açıklamasıdır. Bu vesileyle, Yunanistan'ı, gerek Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesinin, gerek iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı diğer meselelerin ele alınması için ülkemizle önkoşulsuz diyaloğa bir kez daha davet ediyoruz" dedi.

 

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