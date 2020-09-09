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Ekonomi Naturel Enerji’den İtalya’da 12,3 milyon euroluk proje
Ekonomi

Naturel Enerji’den İtalya’da 12,3 milyon euroluk proje

Naturel Enerji, yurt dışı güneş elektrik santrali (GES) proje geliştirme ve müteahhitlik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:17:00 -
Naturel Enerji’den İtalya’da 12,3 milyon euroluk proje

Şirket, bu amaçla merkezi Ankara’da bulunan Berkteks İnşaat ile İtalya’da 11 MW büyüklüğünde güneş elektrik santrali proje geliştirme ve anahtar teslim yapımı için sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli KDV dahil 12 milyon 331 bin euro (KDV dahil 108 milyon 293 bin 308 Türk lirası) oldu. İtalya’nın ve Avrupa’nın önemli güneş santralleri arasında yer alacak olan projenin tüm geliştirme süreçleri ve anahtar teslim kurulumu, Naturel Enerji tarafından üstlenildi. Tracker ile kurulması planlanan santralde üretilecek olan elektriğin ikili anlaşmalar yolu ile tüketicilere satılması hedefleniyor. Şirket, proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finansmanı da kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütecek.

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