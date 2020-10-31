NATO'nun YATA'sı İYİ Parti'ye kadro yetiştiriyor

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun BASF CEO’su olduğu dönemde yakın çevresinde bulundurduğu gençleri, FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı’nın isteği ile bir NATO kuruluşu olan YATA’ya (Atlantik Gençlik Konseyi) yerleştirdiği, burada eğitilenlerin daha sonra İYİ Parti’ye kadro olarak gönderildiği belirtildi.

Geçmişte uzun yıllar Enver Altaylı ve Buğra Kavuncu ile birlikte çalışan ülkücü bir grup Aydınlık’a “Enver Altaylı, Buğra Kavuncu ve NATO kuruluşu olan YATA ilişkilerini” anlattılar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Enver Altaylı’yı hiç sevmediğini ve partiye sokmadığını belirten ülkücüler, Buğra Kavuncu’nun BASF CEO’su olduktan sonra seküler ülkücüleri yanına almaya özen gösterdiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

Kendine bağlama taktiği

“Kavuncu bu konuya özel çaba gösterdi. Hatta bir ülkücünün düğününe şirketin özel uçağı ile geldi. Bunu onları kendine iyice bağlamak için yaptı. Taktiksel bir hareketti. Bu kişileri daha sonra Enver Altaylı’nın isteğiyle bir NATO oluşumu olan YATA’ya yerleştirdi. YATA’ya yerleştirilen gençlere NATO’da ‘kamu diplomasisi, sosyal medya algı yönetimi, …’ gibi konularda çok iyi eğitim verildi.”

YATA’da eğitilen isimlerin daha sonra Kavuncu üzerinden İYİ Parti’ye yerleştirildiğini ifade eden ülkücü grup, şunları kaydetti:

“YATA eski başkanı Bahadırhan Dinçaslan İYİ Parti 2. Olağanüstü Kongresinden sonra Meral Akşener tarafından Genel İdare Kurulu üyeliğine getirildi. Ancak kontrolsüz hareket etti. Muhsin Yazıcıoğlu hakkında ileri geri konuşunca ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında ‘Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin’ şeklinde tweet attığı, daha sonra da sildiği ortaya çıkınca ortalık karıştı ve istifa etmek zorunda kaldı. Dinçaslan’dan sonra YATA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olan Emir Abbas Gürbüz de İY, Parti’ye katıldı. Gürbüz Kavuncu’nun İstanbul İYİ Parti İl Yönetiminde yer aldı. Yedek de olsa aktif.”

Enver Altaylı iddianamesinde Altaylı’nın Dinçaslan'la teması ile ilgili bilgiler de yer alıyor.

Bunların sadece 2 örnek olduğunu kaydeden ülkücüler, NATO kuruluşu olan YATA’da eğitilen isimlerden pek çoğunun İYİ Parti için çalıştığını, kurulan internet sitelerinde faaliyet yürüttüklerini vurguladılar. Kaynaklar “NATO’nun YATA’sı İyi Parti’ye kadro yetiştiriyor. Bunu önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz. İYİ Parti’de birçok kişi olayın farkında bile değil” dediler.

Buğra Kavuncu ve YATA ekibi İYİ Parti’de etkinliğini artırdığını da belirten ülkücü grup şunları söyledi:

“Bu arada bir konu daha var. Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün incelenmesi gerekiyor. Kozinoğlu’nun ölüm emrini kim, neden verdi. Cinayet nasıl gerçekleşti. Bu konu araştırılırsa birçok konu aydınlanır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışları ülkücü camiayı uyandırdı. Ama hala bu ekibin etkisinde olanlar var.”

YATA'nın hedefi

YATA, NATO’nun bir oluşumu. Bu amblemlerine de yansımış. Yataturkey.com’da örgütün tarihçe bölümünde şu bilgiler yer alıyor:

18 Haziran 1954 tarihinde kurulan Uluslararası Atlantik Anlaşması Derneği (Atlantic Treaty Assosiation – ATA), üye ülkelerde Atlantik ittifakının ideallerini anlatmak maksadıyla kurulmuştur.

1957 yılında Türk Atlantik Konseyi Derneği kurulmuş ve Atlanik Anlaşması Derneği tarafından Türkiye’yi ATA’da temsile yetkili dernek olarak tanınmıştır.

1963 yılında Atlantik Genç Liderler Derneği adı altında kurulan ve YATA’nın öncülü kabul edilen AAYPL Oxford Üniversitesi'nde kurulmuştur.

1985 yılında ilk YATA toplantısı kabul edilen Danimarka Atlantik Genç Semineri (DAYS) toplanmış ve o yıldan beri her yıl düzenli olarak toplanmaktadır.

1996 yılında Uluslararas Atlantik Anlaşması Derneği, aldığı yönetim kurulu kararıyla Genç Atlantik Anlaşması Derneği olan YATA’yı kurmuştur.

2003 yılında ilk uluslararası YATA Toplantısı yapılmış ve üye ülkelerden gençler Brüksel’de toplanmıştır.

2006 yılında Türk Atlantik Konseyi Derneği, YATA ağının Türkiye ayağını teşkil edecek Türk Atlantik Gençlik Konseyi’ni kurmuştur.

Kasım 2006 tarihinde YATA Türkiye ilk etkinliğini düzenlemiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde Maslak Harp Akademilerinde Barış İçin Gençlik Uluslararası Etkinliğini düzenlemiştir.

2015 tarihinde YATA International ve NATO Parlamenterler Assamblesi arasında varılan mutabakata göre ulusal YATA Bölümleri, ülkesindeki ulusal NATO PA komisyonları içine entegre edilmesi süreci başlamıştır. İlk aşamada YATA üyeleri NATO PA komisyon toplantılarına katılma ve YATA üyelerinin uluslararası toplantılara ulusal NATO PA delegasyonu içinde katılmasına karar verilmiştir.